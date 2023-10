Genetiese hulpmiddels bied hoop vir koraaloorlewing te midde van groeiende bedreigings

’n Nuwe studie dui daarop dat genetiese gereedskap die sleutel kan wees om koraalstamme te identifiseer wat die beste kans het om die verwoestende gevolge van ’n siekte wat tans die Karibiese riwwe teister, te weerstaan. Die navorsing beklemtoon die keuse wat die mensdom binnekort sal moet maak tussen die makmaak van sekere koraalspesies of om hulle heeltemal uit die oseane te laat verdwyn.

Die siekte, bekend as witbandsiekte, het sedert die 1970's die koraalweefsel vernietig en hele kolonies koraal in die Karibiese Eilande doodgemaak. Terwyl die presiese oorsaak van die siekte nog onbekend is, vermoed wetenskaplikes dat 'n bakterie verantwoordelik kan wees. Pogings om witbandsiekte te bekamp het die massaproduksie van korale deur fragmentasie en hergroei behels, alhoewel hierdie metode slegs die simptoom aanspreek en nie die oorsaak van die siekte nie.

Wetenskaplikes aan die Noordoostelike Universiteit het egter in samewerking met ander 'n studie gedoen om genetiese patrone in die DNS van verskillende korale te identifiseer wat sommige meer weerstand teen die siekte as ander gemaak het. Hulle het lewende koraalmonsters van 100 verskillende stamme van staghorn-koraal versamel en hulle blootgestel aan 'n koraalmis wat deur witbandsiekte besmet is. Deur die korale se prestasies en genetiese patrone te vergelyk, kon die navorsers tien streke in die koraalgenome identifiseer wat verband hou met 'n vermoë om die siekte te weerstaan.

Terwyl gevind is dat 15 koraalstamme hoogs weerstandbiedend is, het 31 gemiddelde of ondergemiddelde weerstand gehad, met 15 van dié wat hoogs vatbaar was vir die siekte. Die bevindinge bied koraalbewaringsgroepe 'n instrument om korale te skerm vir hul genetiese kwesbaarheid vir witbandsiekte, om te verseker dat slegs siektebestande stamme in koraalherstelpogings gebruik word.

Die navorsing spreek egter nie potensiële nadele van genetiese mutasies aan nie. Sommige mutasies wat 'n koraal bestand maak teen een tipe infeksie, kan dit ook meer sensitief maak vir ander bedreigings, soos warm water of verminderde vrugbaarheid. Toekomstige studies sal die genetiese verbande tussen siekteweerstand en temperatuurverdraagsaamheid ondersoek.

In 'n kommentaar wat die studie vergesel, stel koraalwetenskaplikes Laura Mydlarz en Erinn Muller voor dat die navorsing hoop bied vir koraalherstelprogramme om veerkragtiger korale te kies wat die gevare wat tans koraalriwwe in die gesig staar, beter kan weerstaan. Namate bedreigings vir hierdie riwwe toeneem, moet pogings om hulle te bewaar dienooreenkomstig aanpas.

