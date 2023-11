Nuwe fossiele in Brasilië werp lig op die enigmatiese silesauriede

’n Onlangse ontdekking van fossiele in Rio Grande do Sul, die mees suidelike deelstaat van Brasilië, het ’n nuwe laag kompleksiteit bygevoeg tot die studie van silesauriede, ’n groep dinosourivorme wat gedurende die Trias-tydperk geleef het. Hierdie fossiele het intrige onder navorsers ontketen, aangesien hulle waardevolle insigte verskaf in die evolusionêre geskiedenis van silesauriede en hul verhouding met dinosourusse.

Die fossielsamestelling, wat in 2014 by 'n terrein genaamd Waldsanga in die Santa Maria-formasie gevind is, bestaan ​​uit bene van verskeie individue. Alhoewel dit uitdagend is om te bepaal of al die bene aan dieselfde spesie behoort, dui die bewyse daarop dat hulle dit wel doen. Hierdie bevinding is betekenisvol omdat dit bydra tot die bestaande kennis van diere wat die gebied gedurende die Trias bewoon het.

Die samestelling, gemerk UFSM 11579, is die vierde silesaurid-vonds in Brasilië en die tweede uit die Karniese tyd. Hierdie fossiele word gehuisves by die Stratigrafie en Paleobiologie Laboratorium van die Federale Universiteit van Santa Maria. Die navorsers wat die fossiele ontleed het, het hul eienskappe vergelyk met bestaande filogenetiese bome van silesauriede en tot die gevolgtrekking gekom dat hulle wel deel is van die silesaurid-lyn, al verteenwoordig hulle nie 'n nuwe spesie nie.

Silesauriede was meestal viervoetiges en het gewissel in grootte van een tot drie meter lank. Hulle het lang agterpote en skraal voorpote gehad. Fossiele is in Suid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Europa gevind, wat bewys lewer van hul wydverspreide verspreiding gedurende die Trias-periode.

In 'n aparte studie het navorsers gefokus op die tandheelkundige anatomie van silesauriede om verdere insigte te verkry in hul evolusionêre verhouding met dinosourusse. Hul ontleding het aan die lig gebring dat die tandheelkundige aanhegting en inplanting in die bestudeerde spesie, insluitend UFSM 11579, soos dié van dinosourusse en krokodille gelyk het. Hierdie bevinding dui daarop dat silesauriede 'n tussenstadium kan verteenwoordig tussen die antieke toestand van saamgesmelte tande en die afgeleide toestand waar tande deur ligamente aan die kakebeen geanker is.

Die bevindinge oor tandheelkundige inplanting onderskei nie silesauriede definitief van ander dinosourusse nie, maar dit verskaf dwingende bewyse dat silesauriede nou verwant is aan dinosourusse. Om ons begrip van hierdie groep se evolusionêre geskiedenis te bevorder, beklemtoon navorsers die belangrikheid van gedetailleerde filogenetiese studies wat deeglike ontleding van fossiele in versamelings behels.

Bron: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Wat is silesauriede?

Silesauriede is 'n groep dinosaurivorme wat gedurende die Trias-tydperk bestaan ​​het. Hulle word beskou as naasbestaandes van dinosourusse en het 'n deurslaggewende rol gespeel in die vroeë evolusie van dinosourusse.

Waar is die nuwe silesaurid-fossiele ontdek?

Die nuwe silesaurid-fossiele is ontdek in Rio Grande do Sul, die mees suidelike deelstaat van Brasilië, op 'n terrein genaamd Waldsanga in die Santa Maria-formasie. Hierdie terrein is bekend vir sy ryk fossielvondse.

Wat is betekenisvol oor die nuwe fossielsamestelling?

Die nuwe fossielsamestelling verskaf waardevolle insigte in die evolusionêre geskiedenis van silesauriede. Alhoewel dit moeilik is om die presiese spesie te bepaal wat deur die fossiele verteenwoordig word, dui die bewyse daarop dat hulle tot die silesaurid-lyn behoort.

Hoe dra die nuwe bevindinge by tot ons begrip van silesauriede?

Die ontleding van tandheelkundige anatomie in silesauriede het ooreenkomste met dinosourusse en krokodille aan die lig gebring. Dit dui daarop dat silesauriede 'n tussenstadium in die evolusie van tandheelkundige inplanting kan verteenwoordig. Hierdie bevindings ondersteun die idee dat silesauriede nou verwant is aan dinosourusse.

Wat is die volgende stap in die bestudering van silesauriede?

Navorsers beklemtoon die behoefte aan gedetailleerde filogenetiese studies wat omvattende ontleding van fossiele behels. Deur versamelings te ondersoek en alle fossiele binne 'n groep te ondersoek, kan navorsers eienskappe identifiseer wat op verwantskap binne die groep of met ander groepe dui. Hierdie noukeurige navorsing is noodsaaklik om ons begrip van silesaurid-evolusie te bevorder.

Waar kan ek meer inligting oor die navorsing kry?

Meer inligting oor die navorsing kan gevind word in die artikel "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of south Brazil" gepubliseer in die Journal of Vertebrate Paleontology.