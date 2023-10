Verstaan ​​​​die kompleksiteit van die menslike verstand: kartering van breinselle vir geteikende terapieë

’n Baanbrekende studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Kalifornië San Diego gedoen is, het aansienlike vordering gemaak om die invloed van breinselle op die ontwikkeling van psigososiale gestremdhede soos skisofrenie, bipolêre versteuring, Alzheimer se siekte en ernstige depressie te verstaan. Deur meer as 1.1 miljoen breinselle oor 42 verskillende breinstreke van drie individue te ontleed, het die studie 'n kaart van die verstand geskep deur die krag van kunsmatige intelligensie (KI) te gebruik.

Die navorsers het 107 verskillende subtipes breinselle en hul korrelasie met neuropsigiatriese siektes geïdentifiseer. Deur die gebruik van masjienleer het die studie ook die risiko van siektelas in 19 neuropsigiatriese eienskappe en afwykings bepaal, wat 'n geleentheid bied vir meer effektiewe benaderings om hierdie psigososiale toestande aan te spreek.

Dit is belangrik om daarop te let dat terwyl elke menslike breinsel dieselfde DNS-volgorde bevat, verskillende seltipes verskillende gene in verskillende hoeveelhede gebruik. Hierdie diversiteit dra by tot die kompleksiteit van die menslike verstand. Deur die verskille tussen hierdie seltipes te verstaan, hoop navorsers om insigte te kry in hoe die brein funksioneer en nuwe metodes vir die behandeling van psigososiale gestremdhede te ontwikkel.

Professor Bing Ren, senior skrywer van die studie, verduidelik dat die menslike verstand nie eenvormig is nie, maar eerder 'n mosaïek van verskillende seltipes. Die kartering van hierdie diverse seltipes en die begrip van hul interaksies sal lei tot die ontdekking van nuwe terapieë wat spesifieke seltipes kan teiken wat met spesifieke siektes geassosieer word.

Alhoewel hierdie bevindings as medies betekenisvol beskou word, is die reis om die verstand te karteer en geteikende terapieë te ontwikkel nog in sy vroeë stadiums. Die navorsers by UC San Diego werk saam met ander instellings om selle van veelvuldige menslike breine te bestudeer, met die doel om te begryp hoe die brein deur ontwikkeling verander, oor 'n individu se leeftyd en met siektevordering.

Die voorkoms van psigososiale gestremdhede sal na verwagting toeneem, veral met Australië se verouderende bevolking. Geteikende terapieë vir elke toestand sal deurslaggewend wees om hierdie groeiende kommer oor openbare gesondheid aan te spreek. Van nou af bestaan ​​meer as 500 tipes psigoterapie om verskeie toestande aan te spreek, en nuwe benaderings vir toestande soos PTSV het toenemende doeltreffendheid getoon.

Om die kompleksiteit van die menslike verstand te verstaan ​​en breinselle te karteer bied waardevolle insigte in die biologie van neuropsigiatriese versteurings, wat hoop bied vir die ontwikkeling van meer geïndividualiseerde en effektiewe terapieë. Soos navorsing vorder, sal 'n dieper begrip van die brein en sy werking die weg baan vir verbeterde behandelings en rehabilitasie vir diegene wat deur psigososiale gestremdhede geraak word.

