Nuwe spesies koraalrifvisse wat in die Great Barrier Reef ontdek is

Navorsers van die Universiteit van die Sonskynkus het 'n voorheen onbekende spesie koraalrifvis in die suidelike waters van die Groot Koraalrif ontdek. Die vis, wat die Lady Elliot Shrimp Goby genoem word, is gevind as deel van 'n projek wat die veranderende biodiversiteit op en om Lady Elliot Island karteer. Die wetenskaplikes het ook verskeie ander ongeïdentifiseerde seediere tydens hul onderwateropnames gevind, insluitend dwerg- en dwerggobies en damselfish, wat hulle nou as nuwe spesies probeer bevestig.

Beskryf as klein en wit met bruin kolle, geel-oranje bande, en 'n groot seilagtige eerste rugvin, is die Lady Elliot Shrimp Goby gevind in 'n sandhol wat dit met 'n paar snappende garnale deel. Hierdie ontdekking is veral betekenisvol aangesien dit skaars is om 'n heeltemal nuwe visspesie in sig op 'n rif te vind.

Die navorsers glo dat die Lady Elliot Shrimp Goby waarskynlik oral in die Capricorn-Bunker-riwwe teenwoordig sal wees en moontlik wydverspreid deur die hele Great Barrier Reef sal wees. Hierdie ontdekking laat vrae ontstaan ​​oor hoeveel meer nuwe spesies wag om ontbloot te word en beklemtoon die belangrikheid van voortgesette navorsing oor biodiversiteit.

Die Leaf to Reef-projek, wat daarop gemik is om kritieke habitatte in die Great Barrier Reef te beskerm, was instrumenteel in die ontdekking van hierdie nuwe spesies. Mariene bioloog medeprofessor Kathy Townsend, wat die projek lei, beklemtoon die belangrikheid van nuwe spesienavorsing in die identifisering van ekosisteme wat beskerming benodig.

Die navorsingspan sal 'n ingewikkelde en lang proses ondergaan om hierdie nuwe ontdekkings as nuwe spesies te bevestig, insluitend genetiese vergelykings en konsultasie met globale kundiges. Lady Elliot-eiland speel 'n belangrike rol as 'n natuurlewe-toevlugsoord en skuiling vir tropiese spesies wat suid beweeg om die warm oseane te ontsnap.

