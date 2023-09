NASA se asteroïdemonsters keer terug na die aarde na 'n sewejarige reis

NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig het asteroïdemonsters suksesvol teruggebring uit die diep ruimte, wat 'n groot mylpaal in ruimteverkenning merk. Die klein monsterkapsule is tydens 'n verbyvlug van die aarde uit die ruimtetuig vrygelaat en in 'n afgeleë gebied militêre land in Utah gespring. Die kapsule hou na raming ten minste 'n koppie rommel van die koolstofryke asteroïde bekend as Bennu. Japan is die enigste ander land wat asteroïdemonsters suksesvol terugbesorg het.

Hierdie monsters verteenwoordig die grootste trek van anderkant die maan en daar word geglo dat dit bewaarde boustene van die vroeë sonnestelsel bevat, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van die Aarde en lewe. Die Osiris-Rex-ruimtetuig, wat 'n $1 miljard-sending in 2016 aangepak het, het Bennu in 2018 bereik en die monsters met 'n langstok-vakuum in 2020 versamel. Gedurende sy reis het die ruimtetuig 6.2 miljard kilometer aangeteken.

NASA se herstelpoging in Utah het helikopters en 'n tydelike skoon kamer by die Verdedigingsdepartement se Utah-toets- en opleidingsreeks behels. Die monsters sal na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word vir verdere ontleding. Die opening van die monsterhouer sal die presiese hoeveelheid materiaal wat versamel word bepaal.

Ingenieurs skat dat die houer ongeveer 250 gram materiaal van Bennu bevat, met 'n foutmarge van 100 gram. Dit oortref die missie se minimum vereiste. Presiese metings sal in die komende weke verkry word. NASA beplan om die monsters in Oktober aan die publiek ten toon te stel.

Bennu, wat tans op 'n afstand van 81 miljoen kilometer van die aarde af om die son wentel, is ongeveer 'n halwe kilometer in deursnee en is vermoedelik 'n fragment van 'n groter asteroïde. Hierdie monsters sal deurslaggewende data verskaf vir toekomstige asteroïde-afbuigingspogings, aangesien Bennu na verwagting in 2182 naby die Aarde sal kom.

Hierdie suksesvolle missie is NASA se derde monster-terugkeer van 'n diepruimte-robotsending en berei die weg vir toekomstige verkenningspogings, insluitend die missie om monsters van Mars terug te stuur deur die Perseverance-rover.

