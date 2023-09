Is skattings van waterys op die maan te hoog?

'n Onlangse studie gelei deur dr. Raluca Rufu van die Suidwes Navorsingsinstituut dui daarop dat die Maan se permanente skadustreke (PSR's), sommige van die koudste kolle in die sonnestelsel, dalk nie so oud is as wat voorheen geglo is nie. Hierdie PSR's, geleë by die maan se pole, is gebiede waar sonlig nooit die vloere van diep kraters bereik nie, wat vlugtige chemikalieë, insluitend waterys, vasvang.

Die span se berekeninge dui daarop dat die meeste van die Maan se PSR's nie meer as ongeveer 3.4 miljard jaar oud is nie en moontlik relatief jong afsettings van waterys kan bevat. Hierdie bevinding het beduidende implikasies vir ons begrip van waterbronne op die Maan, wat as noodsaaklik beskou word vir volhoubare maanverkenning en toekomstige ruimtesendings.

Die teenwoordigheid van waterys op die Maan was lank reeds interessant vir wetenskaplikes. Die potensiaal daarvan as 'n hulpbron vir ruimtevaarders kan die produksie van vuurpyl dryfmiddel moontlik maak en lewensondersteunende stelsels onderhou. Die ouderdom van die PSR's, waar waterys vermoedelik vasgevang is, is egter voorheen baie ouer geskat.

As die PSR's inderdaad jonger is as wat voorheen gedink is, sou dit beteken dat huidige skattings van waterys op die Maan oorskat kan word. Dit laat vrae ontstaan ​​oor die haalbaarheid om hierdie hulpbronne vir toekomstige maansendings te gebruik. Verdere navorsing en eksplorasie sal nodig wees om die ware omvang en beskikbaarheid van waterys op die Maan te bepaal.

Die studie wat deur Dr. Raluca Rufu en haar span gedoen is, beklemtoon die behoefte aan voortgesette wetenskaplike ondersoek van die Maan se PSRs. Om die ouderdom en samestelling van hierdie streke te verstaan ​​is noodsaaklik vir die beplanning van toekomstige missies en die doeltreffende benutting van maanhulpbronne.

Bronne:

– NASA

– Suidwes Navorsingsinstituut