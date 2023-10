Nuwe pad geïdentifiseer as potensiële oorsaak van ouderdomsverwante gehoorverlies

Navorsers aan die Universiteit van Basel het 'n seinweg, bekend as die mTORC2-seinweg, geïdentifiseer wat 'n deurslaggewende rol in ouderdomverwante gehoorverlies kan speel. Toe hierdie pad by muise gedeaktiveer is, het hulle geleidelike gehoorverlies ervaar, en teen twaalf weke was hulle heeltemal doof. Die studie dui daarop dat namate die produksie van noodsaaklike proteïene in hierdie seinbaan afneem met ouderdom, dit kan lei tot 'n vermindering in sinapse en die funksionaliteit van ouditiewe sensoriese selle, wat uiteindelik gehoorverlies kan veroorsaak.

Die ontdekking van hierdie pad kan beduidende implikasies vir toekomstige terapeutiese intervensies hê. Tans is gehoorapparate en kogleêre inplantings die enigste behandelingsopsies vir individue wat gehoorverlies ervaar. As die verband tussen die mTORC2-seinbaan en die verlies van sinapse egter bekragtig word, kan dit 'n grondslag vir die ontwikkeling van nuwe terapieë verskaf. Die binne- en middeloor, waar die ouditiewe sensoriese selle geleë is, is toeganklik vir plaaslik toegediende medikasie of geenterapieë. Dit maak moontlikhede oop vir geteikende behandelings wat moontlik die funksie van ouditiewe sensoriese selle kan herstel of verbeter.

Die mTORC2-seinweg, wat selgroei en die sitoskelet beheer, is nie voorheen bestudeer in verhouding tot die haarselle in die binneoor nie. Die navorsers het gevind dat wanneer hulle 'n sentrale geen van hierdie pad in die haarselle van muise verwyder het, die diere geleidelik hul gehoor verloor het. Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die haarselle hul sensors verloor het, wat gelei het tot verkorte "klein haartjies" wat noodsaaklik is vir klanktransduksie. Daarbenewens het die aantal sinapse wat seine na die gehoorsenuwee oorgedra het, afgeneem.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die meganismes onderliggend aan ouderdomsverwante gehoorverlies. Verdere navorsing is nodig om die bevindinge te bevestig en potensiële terapeutiese intervensies te ondersoek gebaseer op hierdie kennis. In die algemeen kan die begrip van die rol van die mTORC2-seinbaan in gehoorverlies lei tot verbeterde behandelings vir individue wat ouderdomsverwante gehoorverlies ervaar.

Bron:

- "mTORC2 reguleer ouditiewe haarselstruktuur en -funksie" deur Maurizio Cortada, Soledad Levano, Michael N. Hall en Daniel Bodmer. iScience, 18 Augustus 2023.