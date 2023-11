Fisici voer baanbrekende eksperimente uit om Einstein se teorie van swaartekrag te bekragtig

Fisici aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) is op die punt om baanbrekende eksperimente uit te voer om Albert Einstein se teorie van swaartekrag te bevestig. In 'n innoverende benadering sal hulle ultrakoue atome gebruik om die ekwivalensiebeginsel, 'n fundamentele konsep in Einstein se teorie, te bestudeer. Die ekwivalensiebeginsel beweer dat alle voorwerpe met dieselfde versnelling val wanneer dit uitsluitlik deur swaartekrag beïnvloed word.

Vorige eksperimente op die ekwivalensiebeginsel het behels die gebruik van koue rubidiumatome en noukeurig gekalibreerde materiale om die effek van swaartekrag in vryval te meet. Naceur Gaaloul en sy span by Leibniz Universiteit in Duitsland het egter 'n nuwe eksperiment ontwerp wat elemente van hierdie vorige toetse kombineer deur ultrakoue atome in die ruimte te gebruik.

Hierdie baanbrekersnavorsing sal in die Koue Atome Laboratorium (CAL) op die ISS plaasvind. CAL, wat in 2018 bekendgestel is, is spesifiek ontwerp om kwantumeffekte in ultrakoue atome onder uiters lae swaartekragtoestande waar te neem. Binne die CAL word atome met behulp van magnetiese kragte en lasers gemanipuleer, en bereik temperature slegs miljardstes van 'n graad bo absolute nul.

Deur kalium- en rubidiumatome op dieselfde skyfie af te koel en dit in twee afsonderlike interferometers te transformeer, sal die wetenskaplikes versnelling kan meet op grond van die interferensiepatrone wat deur materiegolwe geskep word. Aangesien die ISS voortdurend in vryval is as gevolg van swaartekrag, sal enige verskille in versnellingswaardes wat deur die interferometers aangeteken word, 'n skending van die ekwivalensiebeginsel aandui.

Hierdie eksperiment het nie net die potensiaal om algemene relatiwiteit te bekragtig nie, maar kan ook nuwe deeltjies ontbloot wat nie in die Standaardmodel van deeltjiefisika verantwoord is nie. Volgens Timothy Kovachy van die Noordwes-Universiteit neem die akkuraatheid van atoomgebaseerde interferometers toe hoe langer die atome vryval ervaar, wat die ISS 'n ideale platform maak om uiterste akkuraatheid te bereik.

Terwyl die CAL-eksperimente na verwagting resultate sal lewer wat aansienlik meer akkuraat is as satelliet- of Aarde-gebaseerde toetse, erken Gaaloul die beperkinge om hoogs presiese eksperimente op die ISS uit te voer as gevolg van vibrasies wat deur verskeie faktore veroorsaak word. Daarom is die uiteindelike doelwit om 'n toegewyde satelliet te ontwikkel wat spesifiek ontwerp is vir ekwivalensiebeginseltoetse.

vrae

V: Wat is die ekwivalensiebeginsel?

A: Die ekwivalensiebeginsel, 'n sleutelbeginsel in Einstein se swaartekragteorie, stel dat alle voorwerpe met dieselfde versnelling val wanneer dit uitsluitlik deur swaartekrag beïnvloed word.

V: Hoe toets fisici die ekwivalensiebeginsel?

A: Fisici gebruik die Koue Atome Laboratorium op die Internasionale Ruimtestasie om ultrakoue atome af te koel en hul versnelling met interferometers te meet.

V: Wat is die betekenis van die nuwe eksperiment?

A: Die eksperiment het ten doel om die mees akkurate toetse van die ekwivalensiebeginsel wat ooit onderneem is te verskaf en moontlik nuwe deeltjies buite die Standaardmodel te openbaar.

V: Wat is die voordele daarvan om eksperimente in die ruimte uit te voer?

A: Ruimte-eksperimente bied lae swaartekragtoestande en langer vryval-duurs, wat groter akkuraatheid in metings moontlik maak in vergelyking met Aarde-gebaseerde eksperimente.

V: Wat is die toekomsplanne vir die toets van die ekwivalensiebeginsel?

A: Terwyl die Internasionale Ruimtestasie geskik is vir aanvanklike eksperimente, beplan navorsers om 'n toegewyde satelliet te ontwikkel om meer presiese toetse in die toekoms uit te voer.

-Bronne: NASA, Leibniz Universiteit Hannover