'n Dwelm toon belofte om beenverlies in die ruimte te voorkom

In 'n onlangse studie het navorsers 'n moontlike oplossing ontdek vir die uiterste beenverlies wat ruimtevaarders tydens lang ruimtemissies ervaar. Terwyl beenverlies 'n natuurlike deel van veroudering vir mense op Aarde is, verminder die lae vlakke van swaartekrag in die ruimte die spanning wat op bene geplaas word, wat lei tot versnelde beenverlies. Oefening kan help om dit teë te werk, maar dit sal dalk nie beenverlies ten volle voorkom nie en is onprakties vir beseerde ruimtevaarders.

Die studie, gepubliseer in die joernaal npj Microgravity, het bevind dat 'n middel genaamd BP-NELL-PEG beenverlies in muise op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) suksesvol voorkom het. Die behandelde muise het verhoogde beendigtheid getoon, terwyl die onbehandelde muise beduidende beendigtheidsafname ervaar het.

BP-NELL-PEG is 'n gewysigde weergawe van die proteïen NELL-1, wat voorheen potensiaal getoon het om beenweefselvorming en herstel te bevorder. Die middel is ook by mense getoets vir die behandeling van degeneratiewe skyfsiekte.

Om te verseker dat die middel vir 'n langer duur aktief in die liggaam bly, het die navorsers dit gewysig, wat die behoefte aan gereelde inspuitings verminder het. Hulle het dit ook gekombineer met 'n middel wat gebruik word om osteoporose te behandel om sy beenteikenvermoë te verbeter.

Tydens die studie is 20 muise na die ISS gestuur, terwyl nog 20 op aarde aangehou is. Die helfte van die muise in beide groepe het BP-NELL-PEG ontvang, terwyl die ander helfte 'n soutoplossing ontvang het. Na nege weke het die behandelde muise, beide in die ruimte en op aarde, 'n aansienlike toename in beenvorming getoon. Die onbehandelde muise in die ruimte het beenverlies ervaar, terwyl die onbehandelde muise op Aarde stabiel gebly het.

Terwyl die studie beperkings het, soos die onvermoë om die muise se gedrag noukeurig op te spoor, is die navorsers optimisties oor die potensiaal van BP-NELL-PEG vir toekomstige ruimtemissies. Die middel kan 'n waardevolle hulpmiddel wees om beenverlies en muskuloskeletale agteruitgang te bekamp wanneer konvensionele weerstandsopleiding weens beserings of ander faktore nie moontlik is nie.

Verdere navorsing met behulp van bykomende muise wat uit die ruimte teruggekeer is en 'n groot diermodel van beenverlies is aan die gang. NASA se planne om in die 2030's met bemanning missies na Mars te stuur, maak die ontwikkeling van oplossings vir beenverlies noodsaaklik vir ruimtevaarders se gesondheid en veiligheid.

(Bron: Live Science, npj Microgravity)