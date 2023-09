Sterrekundiges ontrafel raaisels van TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel

’n Span sterrekundiges van Université de Montréal het aansienlike vordering gemaak om die TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel te verstaan. Die TRAPPIST-1-stelsel bestaan ​​uit sewe aard-grootte eksoplanete wat om 'n kleiner en koeler ster as ons son wentel, en dit was 'n onderwerp van groot belangstelling sedert sy ontdekking in 2016. Navorsers het Kanada se NIRISS-instrument gebruik, wat op die James Webb-ruimteteleskoop ontplooi is , om TRAPPIST-1 b te bestudeer en met merkwaardige presisie insigte in die atmosfeer daarvan verkry.

Die span, gelei deur doktorale student Olivia Lim, het die eerste ooit spektroskopiese waarnemings van 'n TRAPPIST-1-planeet met die JWST gedoen. Deur die ster se lig te ontleed terwyl dit tydens 'n transito deur die eksoplaneet se atmosfeer beweeg het, kon sterrekundiges die unieke atmosferiese vingerafdrukke van TRAPPIST-1 b identifiseer. Hierdie tegniek, bekend as transmissiespektroskopie, het waardevolle inligting verskaf oor die molekules en atome wat in die eksoplaneet se atmosfeer teenwoordig is.

Een van die sleutelbevindinge van die studie was die ontdekking van die impak van steraktiwiteit en kontaminasie op eksoplaneetwaarnemings. Faktore soos donker kolle en helder fakulae op die ster se oppervlak kan foute in metings van 'n eksoplaneet se atmosfeer veroorsaak, 'n verskynsel wat bekend staan ​​as sterbesoedeling. Sterrefakkels, onvoorspelbare gebeure wat veroorsaak dat die ster vir 'n oomblik helderder word, beïnvloed ook hierdie metings.

Die navorsers het sekere atmosferiese samestellings vir TRAPPIST-1 b uitgesluit op grond van hul JWST-waarnemings. Daar is gevind dat wolkvrye waterstofryke atmosfeer onwaarskynlik is, maar dunner atmosfeer soos suiwer water, koolstofdioksied, metaan of iets soortgelyk aan Titan se atmosfeer is steeds moontlik.

Hierdie studie demonstreer die vermoëns van die NIRISS-instrument en die JWST om die atmosfeer van aard-grootte eksoplanete met ongekende presisie te ondersoek. Terwyl ons voortgaan om die geheimenisse van eksoplanetêre stelsels te ontrafel, bring studies soos hierdie ons nader aan die begrip van die potensiële bewoonbaarheid van hierdie verre wêrelde.

Bronne:

- Universiteit van Montreal

– James Webb-ruimteteleskoop