Nuwe KI-instrument verbeter voëlsang-identifikasie vir ekoloë

Ekoloë en natuurbewaarders wat skaars voëlspesies monitor, staar 'n uitdaging in die gesig wanneer dit kom by die identifisering van hulle deur hul liedjies. Bestaande identifikasieprogrammatuur het dalk nie sekere voëlspesies teëgekom nie of het 'n beperkte aantal opnames om na te verwys. Om hierdie kwessie aan te pak, het navorsers aan die Universiteit van Moncton in Kanada 'n baanbrekende diepleerinstrument genaamd ECOGEN ontwikkel.

ECOGEN is ontwerp om lewensgetroue voëlgeluide te genereer wat gebruik kan word om die monsters van onderverteenwoordigde voëlspesies te verbeter. Hierdie gesintetiseerde voëlliedjies kan dan gebruik word om oudio-identifikasie-instrumente op te lei wat in ekologiese monitering gebruik word. Dit is veral nuttig aangesien sulke gereedskap dikwels 'n magdom inligting oor algemene voëlspesies het, maar nie omvattende verwysings vir skaarser spesies het nie.

Die navorsers het bevind dat die integrasie van kunsmatige voëlsangmonsters wat deur ECOGEN gegenereer is in 'n voëlsang-identifiseerder gelei het tot 'n gemiddelde verbetering van 12% in voëlsangklassifikasie-akkuraatheid.

Dr. Nicolas Lecomte, een van die hoofnavorsers, het verduidelik dat ECOGEN die gaping in geoutomatiseerde gereedskap vir die dop van biodiversiteit kan oorbrug deur nuwe gevalle van voëlgeluide te skep. Die instrument maak voorsiening vir die uitbreiding van klankbiblioteke vir spesies met beperkte wilde opnames, insluitend dié wat skaars, ontwykend of sensitief is. Hierdie benadering blyk waardevol vir bewaringspogings, aangesien dit bydra tot die begrip van bedreigde voëlspesies se vokalisering, gedrag en habitatvoorkeure.

Boonop het ECOGEN potensiële toepassings buite voëlspesies. Dr. Lecomte het gesê dat hoewel die instrument aanvanklik vir voëls ontwikkel is, dit moontlik op soogdiere, visse, insekte en amfibieë toegepas kan word.

Die toeganklikheid van die ECOGEN-instrument is nog 'n voordeel. Dit is oopbron en kan op basiese rekenaars gebruik word, wat dit wyd beskikbaar maak vir navorsers en natuurbewaarders.

Die werking van ECOGEN behels die omskakeling van regte voëlsangopnames in spektrogramme, wat visuele voorstellings van klanke is. Uit hierdie spektrogramme word nuwe KI-beelde gegenereer om die datastel uit te brei vir skaars spesies met beperkte opnames. Hierdie spektrogramme word dan weer in oudio omgeskakel om voëlklank-identifikasiemodelle op te lei. Die navorsers het 'n datastel van 23,784 264 wilde voëlopnames van regoor die wêreld gebruik, wat XNUMX spesies in hul studie dek.

Hierdie innoverende KI-instrument hou beduidende belofte in om die akkuraatheid van voëlsangklassifikasie te verbeter, om by te dra tot die bewaring van bedreigde voëlspesies, en om waardevolle insigte in hul vokalisering en gedrag te verskaf.

FAQ

1. Wat is ECOGEN?

ECOGEN is 'n diep leerinstrument wat ontwikkel is deur navorsers aan die Universiteit van Moncton wat lewensgetroue voëlgeluide genereer om die monsters van onderverteenwoordigde voëlspesies te verbeter. Dit word gebruik om oudio-identifikasie-instrumente op te lei vir ekologiese monitering.

2. Hoe verbeter ECOGEN voëlsang-identifikasie?

Deur kunsmatige voëlsangmonsters te genereer, brei ECOGEN klankbiblioteke uit vir spesies met beperkte wilde opnames, wat die akkuraatheid van voëlsang-identifikasie-instrumente verbeter.

3. Wat is die potensiële toepassings van ECOGEN?

ECOGEN het die potensiaal om toegepas te word op ander diere, insluitend soogdiere, visse, insekte en amfibieë. Dit kan ook bydra tot die bewaring van uiters skaars spesies wat volwasse individue beperk het vir jongmense om van te leer.

4. Is ECOGEN toeganklik vir navorsers?

Ja, ECOGEN is oopbron en kan op basiese rekenaars gebruik word, wat dit wyd toeganklik maak vir navorsers en natuurbewaarders.

5. Hoe werk ECOGEN?

ECOGEN omskep regte voëlsang-opnames in spektrogramme, wat visuele voorstellings van klanke is. Dit genereer dan nuwe KI-beelde uit hierdie spektrogramme om die datastel uit te brei vir skaars voëlspesies met beperkte opnames. Hierdie spektrogramme word terug in oudio omgeskakel om voëlklank-identifikasiemodelle op te lei.

(Bron: phys.org)