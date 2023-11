Nuwe databasis verskaf duidelikheid oor plantsiektename

’n Baanbrekersdatabasis is geloods om navorsers en entoesiaste te help om die Nederlandse name van plantsiektes maklik te identifiseer en te verstaan. Die inisiatief, genaamd die Nederlandse Name van Plantsiektes, is onthul by 'n spesiale simposium wat deur die Koninklike Nederlandse Fitopatologiese Vereniging (KNPV) gereël is om 'n eeu van fitopatologiese navorsing in Wageningen te herdenk.

Die samewerkingspoging, onder leiding van Piet Vlaming, die sekretaris van KNPV, het kundiges op verskeie terreine soos entomologie, fitopatologie, bakteriologie, virologie, nematologie en die maatskappy Agro4all byeengebring. Hul kollektiewe kundigheid het gelei tot 'n betroubare soekstelsel wat gebruikers in staat stel om vinnig die Nederlandse name van plantsiektes met gemak te vind.

Anders as plae, wat duidelike wetenskaplike en dikwels Nederlandse name het, is plantsiektes se name dikwels gebaseer op sigbare simptome en kan dit oor verskillende gewasse verskil. Boonop kan verskillende besmettings dieselfde siektenaam deel, wat die verwarring verder bydra. Byvoorbeeld, verskeie oorsaaklike agente kan verantwoordelik wees vir 'n "blaarvleksiekte."

Om hierdie kwessie aan te spreek en duidelikheid te verskaf, het die KNPV die Nederlandse Namen Plantenziekten-databasis gestig. Tans bevat die databasis inligting oor meer as 1,700 XNUMX plantsiektebesmettings, en dit word gereeld bygewerk om die akkuraatheid daarvan te verseker.

Die nuwe databasis se betekenis lê in sy vermoë om navorsing te stroomlyn en kommunikasie binne die veld van plantpatologie te fasiliteer. Deur 'n gesentraliseerde platform te verskaf vir toegang tot betroubare inligting oor plantsiektename, kan navorsers en professionele persone meer effektief saamwerk, wat 'n beter opsporing, voorkoming en bestuur van plantsiektes verseker.

Met hierdie innoverende hulpbron kan wetenskaplikes, landboukundiges en entoesiaste gebruik maak van 'n omvattende bewaarplek van plantsiektename, wat 'n groter begrip van fitopatologie bevorder en pogings in plantgesondheidsbewaring ondersteun.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die Nederlandse Namen Plantenziekten-databasis?

Die Nederlandse Namen Plantenziekten-databasis is 'n omvattende versameling van Nederlandse name vir plantsiektes. Dit het ten doel om duidelikheid te verskaf en maklike toegang tot inligting wat verband hou met plantsiektename en hul ooreenstemmende plae te fasiliteer.

Wie het die databasis ontwikkel?

Die databasis is ontwikkel deur 'n samewerkingspoging tussen wetenskaplikes van Wageningen Universiteit & Navorsing, kundiges in verskeie dissiplines soos entomologie, bakteriologie, virologie, nematologie en die maatskappy Agro4all. Piet Vlaming, die sekretaris van die Koninklike Nederlandse Fitopatologiese Vereniging (KNPV), het 'n sleutelrol gespeel om die ontwikkeling van die databasis te begin.

Hoeveel plantsiektebesmettings dek die databasis tans?

Die Nederlandse Namen Plantenziekten-databasis bevat tans inligting oor meer as 1,700 XNUMX verskillende plantsiektebesmettings. Die databasis word gereeld bygewerk om die akkuraatheid daarvan te verseker en om sy dekking uit te brei.

Wat is die doel van die databasis?

Die primêre doel van die databasis is om duidelikheid te bring oor die veelheid van name wat met plantsiektes in die Nederlandse konteks geassosieer word. Deur 'n betroubare soekstelsel en 'n gesentraliseerde platform vir toegang tot inligting te verskaf, poog die databasis om navorsers, professionele persone en entoesiaste te ondersteun om plantsiektes beter te verstaan ​​en te bestuur.