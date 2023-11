Titel: Vooruitgang in aktiewe materie-teorie: die oplossing van komplekse vergelykings om die dinamika van lewende materiale te verstaan

Wetenskaplikes van die Max Planck Instituut vir Molekulêre Selbiologie en Genetika (MPI-CBG) in Dresden, saam met die Sentrum vir Stelselbiologie Dresden (CSBD) en die TU Dresden, het aansienlike vordering gemaak in die begrip van die vorm en gedrag van lewende materiale deur die ontwikkeling van 'n nuwe algoritme. Hierdie algoritme, geïmplementeer in 'n oopbron-superrekenaarkode, kan vir die eerste keer die komplekse vergelykings van aktiewe materieteorie in realistiese scenario's oplos.

Aktiewe materie verwys na materiale wat bestaan ​​uit individuele komponente wat 'n chemiese brandstof in meganiese kragte kan omskakel, wat lei tot samehangende vloei en bewegingspatrone. Hierdie materiale speel 'n deurslaggewende rol in die meganika van selle en weefsels, maar om hul gedrag te verstaan, was 'n uitdaging as gevolg van die kompleksiteit van die betrokke wiskundige vergelykings.

Die nuwe algoritme, ontwikkel deur wetenskaplikes van die navorsingsgroep van professor Ivo Sbalzarini by TU Dresden, maak die akkurate oplossing van aktiewe materievergelykings in drie dimensies en in kompleksvormige ruimtes moontlik. Hierdie deurbraak stel wetenskaplikes in staat om die langtermyngedrag van aktiewe materiale te begryp en te ontleed, beide in beweging en nie-bewegende scenario's.

Deur die gedrag van aktiewe materie te voorspel, kan navorsers waardevolle insigte kry in die meganismes van groei en siekte. Byvoorbeeld, die vorm van weefsels en die aanvang van onstabiliteit of wanregulering kan nou akkuraat voorspel word. Hierdie kennis dra breë implikasies vir die verstaan ​​van biologiese prosesse en die ontwerp van kunsmatige biologiese masjiene op die nano-skaal.

Die sagteware wat die algoritme implementeer, is vrylik beskikbaar deur die oopbron-biblioteek OpenFPM, ontwikkel deur die Sbalzarini-groep. Dit demokratiseer grootskaalse wetenskaplike rekenaar, verminder die tyd wat nodig is vir kode-ontwikkeling in wetenskaplike navorsing en verhoog produktiwiteit.

Hierdie beduidende vordering in die aktiewe materieteorie bring wetenskaplikes 'n stap nader aan die ontrafeling van die eeu-oue raaisel van hoe selle en weefsels hul vorm verkry. Deur gebruik te maak van die krag van superrekenaars en innoverende algoritmes, kan navorsers nou die dinamika van lewende materiale in groter detail verken en verstaan.

Vrae:

Wat is aktiewe materie teorie?

Aktiewe materieteorie is 'n wetenskaplike raamwerk wat gebruik word om die gedrag van materiale wat uit individuele komponente bestaan, te verstaan ​​wat chemiese brandstof in meganiese kragte kan omskakel. Hierdie materiale vertoon samehangende vloei en bewegingspatrone.

Hoe het wetenskaplikes die komplekse vergelykings van aktiewe materieteorie opgelos?

Wetenskaplikes van die Max Planck-instituut, die Sentrum vir Stelselbiologie Dresden en TU Dresden het 'n algoritme ontwikkel wat in 'n oopbron-superrekenaarkode geïmplementeer is. Hierdie algoritme kan die komplekse vergelykings van aktiewe materieteorie in realistiese scenario's oplos, en bied insigte in die dinamika van lewende materiale.

Wat is die implikasies van hierdie navorsing?

Hierdie navorsing stel wetenskaplikes in staat om die vorm van weefsels te voorspel, die aanvang van onstabiliteit of wanregulering in biologiese materiale te verstaan, en insigte te verkry in die meganismes van groei en siekte. Dit het ook die potensiaal om te help met die ontwerp van kunsmatige biologiese masjiene op die nano-skaal.

Is die sagteware wat die algoritme implementeer beskikbaar vir ander?

Ja, die sagteware is vrylik beskikbaar deur die oopbronbiblioteek OpenFPM, ontwikkel deur die Sbalzarini-groep. Dit laat rekenaarwetenskaplikes toe om superrekenaarkodes te skryf en demokratiseer grootskaalse wetenskaplike rekenaar, wat produktiwiteit in wetenskaplike navorsing verhoog.