Die heelal bestaan ​​uit 69% donker energie, nuwe meting bevestig

Sterrekundiges het vasgestel dat donker energie ongeveer 69% van die totale materie-energiedigtheid van die heelal uitmaak. Dit laat die oorblywende 31% oor na normale materie (soos sterre, sterrestelsels en atome) en donker materie, 'n geheimsinnige vorm van materie wat die Heelal deur swaartekrag beïnvloed.

Donker energie is 'n onbekende krag wat verantwoordelik is vir die versnelde uitbreiding van die Heelal, terwyl donker materie 'n gravitasiekrag is wat nie deur huidige teorieë verklaar kan word nie. Wetenskaplikes glo dat ongeveer 80% van die materie in die heelal uit donker materie bestaan, en die res is gereelde of 'barioniese' materie.

Om die materie-energie-digtheid van die Heelal te meet, het sterrekundiges sterrestelselswerms gebruik. Deur die aantal en massa van sterrestelsels in 'n groep met numeriese simulasies te vergelyk, kan wetenskaplikes die verhoudings van materie en energie bereken. Hierdie metode is gebaseer op die feit dat sterrestelselswerms gevorm word uit materie wat oor miljarde jare onder swaartekrag ineengestort het.

Die navorsers het 'n tegniek genaamd GalWeight gebruik om die massa van sterrestelselswerms in hul databasis te skat. Hulle het toe simulasies met verskillende verhoudings van donker energie en materie uitgevoer en gevind dat 'n Heelal wat uit 31% materie bestaan ​​die beste by die waargenome sterrestelselswerms pas. Hierdie meting stem ooreen met vorige studies en ander metings van die materie-energie-digtheid.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte oor die samestelling van die Heelal en help wetenskaplikes om die aard van donker energie te verstaan. Dit verbeter ook ons ​​begrip van die uitbreiding van die Heelal, met potensiële implikasies vir sy toekoms.

Bronne: The Astrophysical Journal