KI-instrument bespeur en klassifiseer Supernova, wat die behoefte aan menslike betrokkenheid uitskakel

’n Splinternuwe kunsmatige intelligensie-instrument (KI) het sy eerste supernova suksesvol opgespoor, geïdentifiseer en geklassifiseer. Hierdie baanbrekende prestasie is die eerste keer dat mense heeltemal verwyder is van die proses om hierdie kragtige kosmiese ontploffings te identifiseer en te bestudeer.

Supernovas is hoogs energieke ontploffings van sterre wat 'n geweldige hoeveelheid lig uitstraal. Tans behels die opsporing en ontleding van supernovas beide mense en robotte. 'n Span onder leiding van die Noordwes-Universiteit het egter 'n ten volle outomatiese stelsel genaamd die Bright Transient Survey Bot (BTSbot) ontwikkel wat die proses versnel en menslike foute uitskakel.

Om die KI-algoritme op te lei, het die navorsers meer as 1.4 miljoen historiese beelde van 16,000 XNUMX astronomiese bronne gebruik. Deur hierdie groot hoeveelheid data te ondersoek en daaruit te leer, is BTSbot in staat om vinnig nuwe supernova-kandidate te analiseer en te klassifiseer.

Die verwydering van mense uit die lus verhoog nie net die doeltreffendheid van die proses nie, maar maak ook voorsiening vir meer in-diepte waarnemings. Hierdie outomatiese stelsel maak tyd vry vir die navorsingspan om hul waarnemings te ontleed en nuwe hipoteses te ontwikkel om die oorsprong van hierdie kosmiese ontploffings te verduidelik.

Noordwes-Universiteit se Adam Miller, wat die projek gelei het, het die belangrikheid van hierdie prestasie uitgespreek en gesê: "Vir die eerste keer ooit het 'n reeks robotte en KI-algoritmes die ontdekking van 'n supernova waargeneem, geïdentifiseer en bevestig. Dit verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe, aangesien verdere verfynings die robotte in staat sal stel om spesifieke subtipes sterontploffings te isoleer.

Die span het die BTSbot suksesvol getoets op 'n nuut ontdekte supernova-kandidaat genaamd SN2023tyk. In samewerking met sterrekundiges van instellings soos Caltech, die Universiteit van Minnesota en universiteite in Engeland en Swede, het die internasionale span die krag en potensiaal van hierdie KI-instrument gedemonstreer.

Die ontwikkeling van hierdie ten volle geoutomatiseerde stelsel bied 'n aansienlike vooruitgang op die gebied van astrofisika, wat die proses van supernova-opsporing en klassifikasie vaartbelyn maak. Hierdie KI-instrument verwyder nie net menslike betrokkenheid nie, maar bied ook meer tyd vir navorsers om in hul waarnemings te delf en dieper insigte in die geheimenisse van die heelal te ontbloot.

Definisies:

– Supernova: ’n Uiters helder en kragtige ontploffing van ’n ster.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, ’n KI-instrument wat deur die Noordwes-Universiteit ontwikkel is om die opsporing en klassifikasie van supernovas te outomatiseer.

