'n Nuwe KI-instrument outomatiseer die opsporing van supernovas

'n Internasionale samewerking onder leiding van die Noordwes-Universiteit het 'n kunsmatige intelligensie-instrument (KI) genaamd Bright Transient Survey Bot (BTSbot) ontwikkel wat supernovas kan opspoor, identifiseer en klassifiseer. Hierdie baanbrekende hulpmiddel outomatiseer die soektog na supernovas oor die naghemel, wat mense moontlik uit die proses verwyder en die moontlikheid van menslike foute uitskakel. Die KI-instrument versnel die opsporingsproses en is opgelei met behulp van meer as 1.4 miljoen beelde van verskeie bronne, insluitend bevestigde supernovas, opvlammende sterre, veranderlike sterre en opvlammende sterrestelsels.

Supernovas vind plaas wanneer sterre die finale stadium van hul evolusie bereik en hul kernfusiebrandstof uitput. Die kern van die ster stort ineen terwyl die buitenste lae uitbars, wat 'n helder en massiewe ontploffing tot gevolg het. Die BTSbot se masjienleeralgoritme stel dit in staat om spesifieke subtipes van sterontploffings te isoleer, wat 'n beduidende stap vorentoe verteenwoordig in die studie van kosmiese ontploffings. Deur mense uit die proses te verwyder, het navorsers meer tyd om waarnemings te ontleed en nuwe hipoteses oor die oorsprong van hierdie kosmiese gebeure te ontwikkel.

Die KI-instrument stroomlyn nie net die studie van supernovas nie, maar help ook navorsers om die lewensiklus van sterre en die skepping van elemente soos koolstof, yster en goud te verstaan. Tans werk mense met robotstelsels om supernovas op te spoor en te ontleed. Robotteeleskope beeld voortdurend die naghemel af om nuwe bronne te identifiseer, en outomatiese sagteware genereer 'n lys van kandidaat-ontploffings. Mense spandeer dan aansienlike hoeveelhede tyd om hierdie kandidate te verifieer. Die toevoeging van BTSbot tot hierdie werkstroom verminder die behoefte aan menslike inspeksie en laat navorsers toe om op die KI staat te maak om die nodige take uit te voer.

Nabeel Rehemtulla, medeleier van die studie, beklemtoon die doeltreffendheid van die KI-instrument en sê dat sodra dit in werking is, mense kan vertrou dat die BTSbot en ander KI-stelsels hul rolle sonder ingryping sal vervul. Die ontwikkeling van hierdie KI-instrument is 'n belangrike mylpaal in die studie van supernovas en demonstreer die potensiaal van KI om wetenskaplike ontdekkings te versnel.

Bronne: Northwestern University, Space.com