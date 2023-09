Nuwe KI-tegniek kan die soektog na lewe op Mars revolusioneer

Wetenskaplikes het ’n nuwe masjienleertegniek ontwikkel wat die oorsprong van ’n monster kan bepaal en met 90% akkuraatheid tussen biologiese en nie-biologiese materiaal kan onderskei. Gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, dui die studie daarop dat sensors wat met hierdie KI-tegnologie toegerus is, op Mars-rovers gebruik kan word om na tekens van lewe te soek. Die metode behels die ontleding van die molekulêre patrone en komponentdele van 'n monster om die oorsprong daarvan te identifiseer.

Volgens dr. Robert Hazen van die Carnegie Institution for Science, medeleier van die navorsing, kan hierdie deurbraak die soeke na buiteaardse lewe 'n rewolusie veroorsaak. Dit het nie net implikasies vir die verstaan ​​van die oorsprong en chemie van vroeë lewe op Aarde nie, maar maak ook die moontlikheid oop om slim sensors op robotruimtetuie te gebruik om na tekens van lewe te soek voordat monsters na die Aarde terugbesorg word.

Die navorsers het KI-algoritmes opgelei deur datastelle van 134 bekende biotiese en abiotiese monsters te gebruik. Die KI was toe in staat om monsters wat afkomstig is van lewende dinge, antieke lewe wat deur geologiese prosesse verander is, en monsters met abiotiese oorsprong akkuraat te identifiseer. Dit beteken dat wetenskaplikes moontlik hierdie tegniek kan gebruik om te bepaal of Mars-monsters eens lewendig was.

Alhoewel die metode nog verdere verfyning verg om by NASA se protokolle te pas, kan dit op NASA se Perseverance-rover gebruik word, wat tans monsters op die oppervlak van Mars versamel. Hazen glo dat data wat reeds deur die rover ingesamel is moontlik bewys kan lewer van molekules uit 'n organiese Mars-biosfeer.

Hierdie nuwe KI-gedrewe tegniek het ook breër implikasies. Dit kan help om lig te werp op die oorsprong van 3.5 miljard jaar oue sedimente wat in Wes-Australië gevind is en wat die aarde se oudste fossielmikrobes kan bevat. Daarbenewens kan dit toepassings hê in biologie, paleontologie en argeologie.

In die algemeen het hierdie deurbraak die potensiaal om die soeke na lewe buite die Aarde aansienlik te bevorder. Dit laat wetenskaplikes nie net toe om tekens van lewe op Mars te identifiseer nie, maar bied ook insigte in die diversiteit en oorsprong van lewe in die heelal.

Bronne:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe

– Carnegie Instituut vir Wetenskap

– NASA