Wetenskaplikes gebruik neutrone om spanning in additiewe vervaardiging te meet

Wetenskaplikes by Oak Ridge National Laboratory (ORNL) het hul vermoë om spanning in 'n materiaal te meet en atoombewegings te monitor tydens die byvoegingsvervaardigingsproses suksesvol getoon deur neutrone te gebruik. Die navorsers het 'n 3D-drukplatform genaamd OpeN-AM gebruik, in samewerking met die VULCAN-straallyn by ORNL se Spallation Neutron Source (SNS), om voortdurend ontwikkelende oorblywende spanning tydens vervaardiging te meet.

Deur infrarooibeelding en rekenaarmodellering met die OpeN-AM-platform te integreer, kon die wetenskaplikes 'n diepgaande begrip van materiaalgedrag regdeur die vervaardigingsproses verkry. Hulle het op lae-temperatuur transformasie (LTT) staal gefokus en die beweging van atome nagespoor in reaksie op spanning wat veroorsaak word deur veranderinge in temperatuur of toegepaste las.

Residuele spannings, wat voortduur nadat die eksterne las of bron van spanning verwyder is, kan lei tot materiaalvervorming en voortydige mislukking. Die aanspreek van hierdie oorblywende spanning is noodsaaklik vir die vervaardiging van presiese komponente met verlangde eienskappe en werkverrigting. Die ORNL-navorsers het 'n eksperiment ontwerp en uitgevoer wat die ontwikkelende spanning in materiale akkuraat meet om te bepaal hoe spannings versprei word.

Die vermoë om oorblywende stres tydens toevoegingsvervaardiging te meet en te beheer, het beduidende implikasies vir nywerhede soos motor, lugvaart, skoon energie en gereedskap-en-die. Vervaardigers kan komponente se oorblywende spanning aanpas om sterkte te verhoog en voorsiening te maak vir ligter en meer komplekse vorms. Die baanbrekende navorsing wat deur die ORNL-wetenskaplikes gedoen is, het aan hulle 'n 2023 R&D 100-toekenning besorg.

Die navorsing is ondersteun deur ORNL se Laboratoriumgerigte Navorsing- en Ontwikkelingsprogram, wat hoërisikonavorsing- en ontwikkelingspogings met aansienlike potensiële waarde vir nasionale programme finansier. Die wetenskaplikes hoop dat ander navorsers van regoor die wêreld na ORNL sal kom om soortgelyke eksperimente uit te voer op metale wat geskik is vir hul vervaardigingsbehoeftes.

Hierdie navorsing maak nuwe moontlikhede oop vir die ontwerp van oorblywende spanningstoestande en eienskapverspreidings in additiewe vervaardigingskomponente, wat beter beheer oor termiese gradiënte en fasetransformasies bied. Deur hierdie faktore te verstaan ​​en te manipuleer, kan verbeterde materiële gedrag en prestasie bereik word.

Bronne:

– Oak Ridge Nasionale Laboratorium