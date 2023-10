Die James Webb-ruimteteleskoop onthul seldsame swaar elemente in Kilonova-ontploffing

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het 'n baanbrekende ontdekking gemaak: 'n kilonova-ontploffing as gevolg van die botsing van twee neutronsterre is 'n fabriek vir skaars swaar elemente. Hierdie gebeurtenis is die eerste keer dat die JWST so 'n gebeurtenis waargeneem het, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van hierdie elemente. Die teleskoop se data het bewyse onthul van tellurium, 'n seldsame metaal wat te swaar is om deur samesmelting in die harte van sterre vervaardig te word.

Benewens telluur was daar aanduidings van ander swaar elemente, insluitend wolfram en selenium. Hierdie ontdekking bevestig dat neutronstersamesmeltings dien as 'n beduidende bron van swaar elemente, wat lig werp op die prosesse waardeur ons heelal materiaal skep en versprei.

"Slegs 'n paar kilonovas is waargeneem, en dit is die eerste geval waar ons die nasleep van 'n kilonova kon bestudeer met die James Webb-ruimteteleskoop," het die astrofisikus Andrew Levan van die Radboud Universiteit, wat die ontleding gelei het, verduidelik. Hierdie ontdekking verteenwoordig 'n deurslaggewende stap in ons begrip van die oorsprong van elemente, en vul die gapings in ons kennis in wat Dmitri Mendeleev gelaat het toe hy die periodieke tabel meer as 150 jaar gelede geskep het.

Sterre is ongelooflike hemelliggame wat die waterstof neem wat die meeste sigbare materie in die heelal saamstel en sy atome saamsmelt en geleidelik swaarder elemente vorm. Hierdie samesmeltingsproses bereik egter sy limiet met die vorming van yster, aangesien die energie wat benodig word om yster in swaarder elemente te smelt, die energie wat vrygestel word, oortref. Gevolglik ontplof sterre uiteindelik in supernovas of kilonovas as gevolg van die oorweldigende swaartekrag.

Wanneer hierdie energieke ontploffings plaasvind, veroorsaak dit 'n reeks kernreaksies, waarin atoomkerne met neutrone bots om selfs swaarder elemente te sintetiseer. Hierdie proses, bekend as die vinnige neutronvangsproses (r-proses), noodsaak 'n hoë konsentrasie vrye neutrone. Supernovas en spesifiek kilonovas verskaf die perfekte omgewings vir hierdie reaksies om plaas te vind. Trouens, die waarneming van twee botsende neutronsterre in 2017 het bevestig dat kilonovae ’n beduidende rol speel in die produksie van r-proseselemente, met strontium wat by daardie geleentheid opgespoor is.

Die onlangse gammastraaluitbarsting, genaamd GRB230307A, het die aandag van wetenskaplikes getrek weens die buitengewoon lang duur daarvan, wat die teenwoordigheid van 'n kilonova aangedui het. Daaropvolgende waarnemings met die JWST, wat gefokus was op die infrarooi komponent van die ontploffing, het tellurium opgespoor, wat verder die teenwoordigheid van bykomende r-proseselemente impliseer. Meer waarnemings is egter nodig om dit te bevestig.

Wat hierdie kilonova-ontploffing selfs meer eienaardig maak, is die voorkoms daarvan in die intergalaktiese ruimte, ongeveer 120,000 XNUMX ligjare weg van die naaste sterrestelsel. Navorsers glo dat die twee neutronsterre in 'n sterrestelsel ontstaan ​​het, maar daaruit gedryf is toe hulle een na die ander supernova-gebeure ondergaan het.

Hierdie baanbrekende ontdekking ontbloot nie net die verborge meganismes agter die vorming van swaar elemente nie, maar dit laat ook fassinerende vrae ontstaan ​​oor die lang lewe van samesmeltings wat krag gamma-straal bars. Sterrekundiges, soos Ben Gompertz van die Universiteit van Birmingham, is gretig om meer van hierdie langlewende samesmeltings te identifiseer en 'n beter begrip te kry van hul dryfkragte en potensiaal om selfs swaarder elemente te skep. Die implikasies van hierdie ontdekking strek veel verder as ons begrip van die heelal - dit maak die deur oop vir 'n transformerende begrip van die kosmos en sy innerlike werking.

vrae:

V: Wat is 'n kilonova-ontploffing?

A: 'n Kilonova-ontploffing is die gevolg van die botsing van twee neutronsterre, wat 'n kragtige uitbarsting van energie en lig veroorsaak.

V: Wat is swaar elemente?

A: Swaar elemente is chemiese elemente met 'n hoër atoomgetal as waterstof (die ligste element) en helium. Dit sluit metale soos goud, silwer en lood in.

V: Wat is die James Webb-ruimteteleskoop?

A: Die James Webb-ruimteteleskoop is 'n ruimte-gebaseerde sterrewag wat in 2021 gelanseer sal word. Dit is ontwerp om verafgeleë voorwerpe in die heelal, insluitend sterre, sterrestelsels en eksoplanete, te verken.

