Ultra-lae stralingskabels vir neutrino- en donkermaterieverklikkers

Navorsingspanne wêreldwyd werk daaraan om uiters seldsame gebeurtenisse op te spoor wat insig kan gee in die oorsprong en aard van materie in die heelal. Hulle staar egter uitdagings in die gesig as gevolg van agtergrondgeraas en interferensie van kosmiese straling. Een bron van interferensie kom van natuurlike radioaktiwiteit binne die elektronika wat gebruik word om potensiële seine op te neem. Om hierdie probleem aan te spreek, het 'n span by die Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) elektroniese kabels ontwikkel met ultra-suiwer materiale wat baie lae vlakke van radioaktiewe kontaminante het.

Die kabels, wat in samewerking met Q-Flex Inc. geskep is, het toepassings in neutrino- en donker materie-eksperimente, sowel as potensiële gebruik om inmenging in toekomstige kwantumrekenaars te verminder. Die navorsers kon kabels vervaardig wat honderd keer minder radioaktiewe kontaminante bevat as kommersieel beskikbare opsies. Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop vir sensitiewe fisika-eksperimente waar selfs klein vlakke van kontaminasie ontwykende seine kan masker.

Om ultra-suiwerheid te bereik, het die span die besoedelingsvlakke van uraan, torium en kalium by elke stap van die kabelproduksieproses geëvalueer. Spesiale skoonmaak- en vervaardigingstegnieke is ontwikkel om die kontaminasie tot onbeduidende vlakke te verminder. Die gevolglike kabels is nou so vry van kontaminante dat dit nie die werking van die volgende generasie donker materie en neutrino-eksperimente sal beïnvloed nie.

Deur interferensie van agtergrondstraling te minimaliseer, verhoog hierdie lae-radioaktiwiteit kabels die sensitiwiteit van die eksperimente en bied meer buigsaamheid in detektorontwerp. Dit bring navorsers nader daaraan om uiters seldsame gebeurtenisse op te spoor wat kan help om raaisels oor donker materie en die bestaan ​​van materie in die heelal op te los.

Neutrinolose dubbele beta-verval, 'n seldsame kernverval en die bestaan ​​van donker materie is fundamentele vrae wat hierdie eksperimente probeer beantwoord. Die opsporing van hierdie ontwykende gebeure het die potensiaal om ons begrip van die heelal te verander. Die ontwikkeling van kabels met ultra-lae straling is 'n belangrike stap in die rigting van die bereiking van hierdie deurbrake.

