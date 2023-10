Ontsluit die geheime van neuronale funksie met 'n universele werkvloei

Die Blue Brain Project het 'n baanbrekende universele werkvloei ontwikkel deur evolusionêre algoritmes te gebruik om gedetailleerde neuronale modelle te skep en te valideer. Hierdie innoverende benadering vergemaklik modelskepping, maak voorsiening vir die konstruksie van kanonieke modelle wat hele neuronale tipes verteenwoordig, en maak die deur oop vir toekomstige verfynings.

Die skep van akkurate elektriese modelle wat eksperimentele waarnemings akkuraat herhaal, is 'n komplekse taak. Dit vereis dat die ooreenkoms tussen modelreaksies en werklike elektrofisiologiese gedrag gekwantifiseer word, wat uitdagend kan wees wanneer sekere parameters nie direk meetbaar is nie. Om 'n hoë ooreenkomstelling te behaal, behels dikwels uitgebreide verkenning van parameterruimte, wat tydrowend kan wees.

Om hierdie uitdagings aan te spreek, het navorsers hulle tot evolusionêre algoritmes (EA's) gewend. EA's is doeltreffende instrumente vir globale parameteroptimalisering in hoë-dimensionele ruimtes. Die aanwyser-gebaseerde evolusionêre algoritme (IBEA) het belofte getoon in hierdie konteks. Die veld het egter steeds nie ten volle oopbron- en herhaalbare werkvloeie vir modeloptimering nie.

In hierdie studie stel die Bloubreinprojek 'n universele werkvloei bekend vir die skep, validering en veralgemening van gedetailleerde neuronale modelle. Die benadering gebruik oopbronhulpmiddels en bied navorsers 'n omvattende oplossing vir die bou van neuronale modelle wat óf 'n enkele biologiese sel óf 'n voorafbepaalde tipe selle kan verteenwoordig.

Een unieke kenmerk van hierdie werkvloei is die vermoë om kanoniese neuronale modelle te bou, wat 'n hele neuronale tipe eerder as individuele neurone verteenwoordig. Hierdie benadering is veral nuttig wanneer die eienskappe van 'n spesifieke neuronale tipe bestudeer word en groot neuronale stroombane gebou word.

Die skrywers het die werkvloei toegepas om 40 modelle te skep wat 11 elektriese tipes in die jong rots somatosensoriese korteks verteenwoordig. Elke model is geoptimeer gebaseer op elektrofisiologiese kenmerke om 'n noue passing met eksperimentele data te verseker. Hierdie kanonieke modelle is dan op verskeie morfologieë getoets om hul veralgemeenbaarheid te bepaal.

Deur die parameters wat in hierdie modelle gebruik word te ontleed, kry wetenskaplikes insigte in hul biofisiese eienskappe. Hierdie dieper begrip help om modelskepping te verfyn. Die skrywers erken egter sekere beperkings. Sekere neurontipes veralgemeen goed oor verskillende vorms, terwyl ander sukkel. Om te verstaan ​​waarom sekere modelle beter met spesifieke morfologieë werk, is 'n deurlopende navorsingsgebied.

Toekomstige weergawes van hierdie modelle kan verryk word met meer besonderhede, soos sinaptiese en dendritiese integrasie en bykomende ioonstrome. Hierdie verbeterings sal navorsers selfs nader bring om te verstaan ​​hoe neurone funksioneer.

Oor die algemeen is die universele werkvloei wat deur die Bloubreinprojek ingestel is deur evolusionêre algoritmes 'n belangrike stap vorentoe te maak in die skep en validering van neuronale modelle. Dit bied 'n omvattende oplossing vir navorsers en baan die weg vir verdere vooruitgang in die veld.

Bron: Blue Brain Project by École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)