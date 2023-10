Waarneem diep neurale netwerke die wêreld anders as mense?

’n Nuwe studie wat deur neurowetenskaplikes by MIT gedoen is, het aan die lig gebring dat diep neurale netwerke, hoewel hulle in staat is om voorwerpe soos menslike sensoriese stelsels te identifiseer, herkenningstrategieë het wat van menslike persepsie afwyk. Wanneer hulle gevra word om stimuli soortgelyk aan 'n gegewe inset te produseer, het hierdie netwerke dikwels verwronge of onherkenbare beelde en klanke gegenereer. Dit dui daarop dat neurale netwerke hul eie unieke invariansies ontwikkel, wat aansienlik verskil van menslike perseptuele patrone. Die studie het egter bevind dat die gebruik van teenstrydige opleiding die modelle se gegenereerde stimuli meer herkenbaar vir mense kan maak, hoewel nie identies aan die oorspronklike insette nie.

Diep neurale netwerke is rekenaarmodelle wat opgelei kan word om beelde of woorde te herken, ongeag variasies in kleur, toonhoogte of ander faktore. Die MIT-studie het ontdek dat wanneer hierdie modelle gebruik is om stimuli te genereer wat dieselfde reaksie as 'n spesifieke natuurlike inset ontlok het, hulle dikwels beelde of klanke geproduseer het wat vir menslike waarnemers onherkenbaar was. Dit dui daarop dat hierdie modelle hul eie idiosinkratiese invariansies ontwikkel, wat op dieselfde manier reageer op stimuli met baie verskillende kenmerke.

Volgens Joshua McDermott, 'n medeprofessor in brein- en kognitiewe wetenskappe aan MIT, bied hierdie navorsing 'n nuwe metode om te evalueer hoe effektief hierdie modelle menslike sensoriese persepsie naboots. McDermott glo dat hierdie modelle aan 'n reeks toetse onderwerp moet word om hul akkuraatheid te bepaal.

Die studie, gelei deur Jenelle Feather, 'n PhD-student by MIT, toon dat diep neurale netwerke kan genereer wat die navorsers "model-metamers" noem, stimuli wat dieselfde reaksie binne die model produseer as 'n gegewe voorbeeldstimulus. Die metamers wat deur die modelle vervaardig is, was egter tipies onherkenbaar en het nie interpreteerbare kenmerke gehad wat mense kon gebruik om 'n voorwerp of woord te klassifiseer nie. Dit dui daarop dat die modelle hul eie unieke invariansies ontwikkel het wat verskil van menslike perseptuele sisteme.

Die studie het tot die gevolgtrekking gekom dat diep neurale netwerke idiosinkratiese invariansies het, wat beteken dat hulle onveranderlik is vir bepaalde dimensies in die stimulusruimte. Daarbenewens het elke model sy eie unieke invariansies ontwikkel. Wanneer hierdie metamers aan ander modelle gewys is, het hulle onherkenbaar gebly vir beide die tweede modelle en menslike waarnemers.

Hierdie studie beklemtoon die behoefte om die perseptuele verskille tussen diep neurale netwerke en menslike sensoriese stelsels verder te verstaan. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van voortgesette navorsing oor die verbetering van die akkuraatheid en doeltreffendheid van hierdie modelle in die nabootsing van menslike persepsie.

