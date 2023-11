Verken die vorming van planete: insigte uit neonspore

Waarnemings wat deur NASA se James Webb-ruimteteleskoop met sy MIRI-instrument gemaak is, het nuwe lig gewerp op die deurslaggewende tydperk waarin planete rondom 'n jong ster kan ontwikkel.

In 'n fassinerende soeke om die geheime van beide ons sonnestelsel se verlede en die toekoms van 'n bepaalde planetêre stelsel te ontbloot, het wetenskaplikes hul aandag op neon gevestig. Die afgetrede Spitzer-ruimteteleskoop het voorheen 'n ongewone gedrag in die stowwerige skyf wat die jong ster SZ Chamaelontis (SZ Cha) omring, waargeneem en die James Webb-ruimteteleskoop het nou duidelike spore van neon binne hierdie skyf onthul.

Die vergelyking van die neonlesings wat van Spitzer en Webb verkry is, het 'n ongekende verandering in hoë-energie bestraling wat die skyf bereik, ontrafel. Hierdie bestraling veroorsaak uiteindelik dat die skyf verdamp, wat aansienlike tydsbeperkings op planetêre vorming plaas.

Sterrekundige Catherine Espaillat van die Universiteit van Boston, wat aan die hoof was van die Spitzer-waarnemings van 2008 sowel as die onlangs gepubliseerde Webb-resultate, het die relevansie van SZ Cha as 'n T-Tauri-ster verduidelik. Soortgelyk aan ons Son 4.5 miljard jaar gelede, bied hierdie jong ster 'n insig in die vroeë stadiums van ons eie sonnestelsel. Espaillat het gesê: “Om hierdie ander jong stelsels te bestudeer is so na as wat ons kan kom om terug te gaan in tyd om te sien hoe ons eie storie begin het. Die grondstowwe vir die Aarde, en uiteindelik lewe, was teenwoordig in die skyf materiaal wat die Son omring het nadat dit gevorm het.”

Navorsers gebruik neon as 'n aanwyser om die hoeveelheid en tipe straling te bepaal wat die skyf rondom 'n ster tref en erodeer. Spitzer se 2008-waarnemings van SZ Cha het 'n uitskieter in die neonlesings opgespoor, wat verdere ondersoeke gelei het tot die onlangse neonontdekkings wat deur Webb gemaak is.

Hierdie deurbraakbevinding verskaf waardevolle insigte in die komplekse prosesse betrokke by planeetvorming. Deur die uitwerking van bestraling op skyfverdamping te verstaan, kan wetenskaplikes 'n duideliker begrip ontwikkel van die tydvenster wat beskikbaar is vir die skepping van planete. Die wisselwerking tussen hoë-energiebestraling en die fisiese omgewing binne hierdie jong sterrestelsels bly intrigeer en boei sterrekundiges wêreldwyd.

Vrae:

Wat is die MIRI-instrument op NASA se Webb-teleskoop?

Die MIRI (Mid-Infrared Instrument) is een van die vier wetenskaplike instrumente aan boord van NASA se James Webb-ruimteteleskoop. Dit is spesifiek ontwerp om die heelal in die middel-infrarooi reeks waar te neem, wat wetenskaplikes in staat stel om verafgeleë sterrestelsels, eksoplanete en die vorming van sterre en planetêre stelsels te bestudeer.

Wat is 'n T-Tauri-ster?

’n T-Tauri-ster is ’n soort jong ster wat voor die hoofreeks voorkom en intense magnetiese aktiwiteit ondergaan en onreëlmatige helderheidsvariasies toon. Hierdie sterre word gekenmerk deur hul sterk sterwinde en hoë emissie van X-strale en ultravioletstraling. T-Tauri-sterre word beskou as in die vroeë stadiums van ster-evolusie.

Bronne:

– https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/miraculous-neon-signs-may-reveal-clues-about-planet-building-around-young-suns

– https://en.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_Telescope

– https://en.wikipedia.org/wiki/T_Tauri_star