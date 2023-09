Stuifmeel, spore en bakterieë speel sleutelrol in ysvorming in Arktiese wolke, studie bevind

’n Onlangse studie wat deur ’n internasionale span wetenskaplikes gedoen is, het die beduidende rol onthul wat biologiese deeltjies, insluitend stuifmeel, spore en bakterieë, speel in die vorming van ys binne Arktiese wolke. Gepubliseer in Nature Communications, het die bevindinge verreikende implikasies vir klimaatwetenskap en ons begrip van die vinnig veranderende Arktiese klimaat.

Die navorsing is oor etlike jare gedoen by die Zeppelin-sterrewag, geleë op die afgeleë Noorse eilandgroep Svalbard in die Hoë Arktiese gebied. Met behulp van 'n sensitiewe optiese tegniek gebaseer op ligverstrooiing en UV-geïnduseerde fluoressensie, was die navorsers in staat om hierdie biologiese deeltjies individueel te identifiseer en te tel. Hierdie akkuraatheid was van kardinale belang as gevolg van die minuskule konsentrasies waarin hierdie deeltjies gevind word.

Die studie het die seisoenale dinamika van biologiese deeltjies ondersoek en korrelasies met veranderlikes soos sneeubedekking, temperatuur en meteorologiese parameters vasgestel. Die teenwoordigheid van hierdie deeltjies is bevestig deur metodes soos elektronmikroskopie en die opsporing van spesifieke stowwe soos suikeralkoholverbindings.

Die navorsing het ook daarop gefokus om yskernvorming te verstaan, wat geblyk het 'n uitdagende taak te wees. Twee metodes is gebruik, wat die versameling van deeltjies op filters en daaropvolgende laboratoriumanalise behels het. Deur die filters aan bykomende verhitting te onderwerp, kon die navorsers die proteïenagtige komponent van yskernvormende deeltjies identifiseer, wat lig werp op hul biologiese oorsprong.

Die bevindinge van hierdie studie het belangrike implikasies vir klimaatwetenskap, aangesien dit insigte verskaf in die oorsprong en eienskappe van biologiese en yskernvormende deeltjies in die Arktiese gebied. Hierdie inligting kan die voorstelling van aërosol-wolk-interaksies in klimaatmodelle verbeter en onsekerhede in antropogeniese stralingsforseringsskattings verminder.

Met die Arktiese toenames in oop seegebiede en sneeuvrye toendra, wat albei bronne van biologiese deeltjies is, is die verkryging van 'n dieper begrip van die verhouding tussen hierdie deeltjies en wolke van kardinale belang vir die begrip van voortdurende en toekomstige transformasies in die streek.

Verwysing:

"Bioaërosole wat streeks verkry is, dryf hoë-temperatuur ys kernvormende deeltjies in die Arktiese gebied aan" - Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41696-7