Neanderdalmense was seekoskenners, het studie bevind

’n Onlangse studie daag die konvensionele siening van Neanderdalmense as primitiewe grotbewoners uit deur te onthul dat hulle eintlik vroeë aanhangers van seekos was. Opgrawings in 'n grot genaamd Gruta de Figueira Brava naby Lissabon het bewys gelewer van Neanderdalmense wat sowat 90,000 XNUMX jaar gelede seekoslekkernye geniet het. Klipgereedskap, houtskooloorblyfsels en 'n groot aantal skulpe en bene was van die artefakte wat gevind is.

Deur die argeologiese oorblyfsels te ontleed, het die Spaanse navorsingspan 'n wye verskeidenheid skulpvis geïdentifiseer, met bruin krappe as die dominante spesie. Hierdie krappe, bekend vir hul sagte en soet vleis, dui daarop dat Neanderdalmense 'n verfynde smaak gehad het. Die bewyse het ook aangedui dat die krappe gedurende die somermaande deur die Neanderdalmense uit getypoele geoes is. Die afwesigheid van tekens van predasie van ander diere dui daarop dat hierdie krappe aktief gejag is eerder as aas.

Die navorsers het ook ontdek dat die krappe by temperature tussen 300 en 500 grade Celsius (572-932 grade Fahrenheit) gerooster is. Hierdie bevinding ondersteun verder die idee dat Neanderdalmense nie primitiewe grotbewoners was nie, maar die vermoë gehad het om vuur te beheer en dit in kook te gebruik.

Dr. Mariana Nabais, hoofskrywer van die studie, beklemtoon dat die idee van Neanderdalmense as topvlak-karnivore wat van groot herbivore leef, bevooroordeeld is. Die studie se bevindinge daag die idee uit dat mariene voedsel 'n groot rol gespeel het in die opkoms van kognitiewe vermoëns onder moderne menslike bevolkings. Neanderdalmense wat in die suidelike skiereilande gewoon het, waar die meeste mense gedurende die Paleolithicum gewoon het, het 'n diverse en gesofistikeerde dieet gehad.

Die studie werp lig op die dieetvoorkeure en gevorderde kulinêre vaardighede van Neanderdalmense, wat stereotipes oor hul primitiewe leefstyl uitdaag. Dit bly onduidelik waarom hulle spesifiek gekies het om krappe te oes of die kulturele betekenis wat aan hierdie praktyk geheg word. Nietemin is dit duidelik dat seekos, soos bruin krappe, aan Neanderdalmense aansienlike voedingsvoordele verskaf het.

Bronne:

– Studie: Frontiers in Environmental Archaeology

– Suidwes-nuusdiensskrywer, Mark Waghorn, het tot hierdie berig bygedra.