Neanderdallers: Kunstig, avontuurlustig en vaardig in kook

Bonkige wesens met beperkte intelligensie en geen flair nie? Dink weer. Onlangse studies het aan die lig gebring dat Neanderdalmense baie meer fassinerend was as wat voorheen geglo is. In teenstelling met die algemene wanopvatting, het Neanderdalmense nie net Eurasiese grotleeus gejag nie, maar hulle het ook die vermoë gehad om vure te begin en heerlike maaltye voor te berei. Daarbenewens het hierdie hominiede hul liggame met artistieke ornamente versier, wat die idee dat hulle primitiewe wesens was, uitgedaag het.

Argeologiese opgrawings by Gruta de Oliveira in sentraal-Portugal tussen 1989 en 2012 het lig gewerp op Neanderdal-gewoontes gedurende die Middel-Paleolitiese era. Die ontdekkings het bewyse van vuurherde, sirkelvormige strukture gevul met oorblyfsels soos verkoolde bene, verbrande hout, as en gekookte diere soos bokke, takbokke, perde en selfs renosters en skilpaaie ingesluit. Ander opgrawings in grotte naby Cartagena, Spanje, het oorblyfsels van visse, weekdiere, mossels en geroosterde dennepitte ontdek.

Terwyl argeoloë lankal weet van Neanderdalmense se gebruik van vuur, bevestig die onlangse studie dat hulle hierdie vure doelbewus vir kookdoeleindes begin en onderhou het. Die bevindinge dui daarop dat vuur 'n fundamentele rol in hul daaglikse lewens gespeel het en hul grotte gemakliker gemaak het.

Alhoewel dit nog onduidelik is hoe presies die Neanderdalmense hierdie vure aangesteek het, stel navorsers voor dat hulle waarskynlik vuursteenrotse gebruik het om vonke te skep. Hierdie ooreenkomste tussen Neanderdalmense en Homo sapiens wat gedurende daardie tydperk in dieselfde streek gewoon het, dui daarop dat Neanderdalmense nie 'n verskillende spesie was nie, maar 'n afsonderlike vorm van mense.

Hierdie nuwe begrip van Neanderdalmense daag die verouderde idee uit dat hulle onintelligent en onkultureel was. Hulle was bekwame jagters, bekwame sjefs en selfs kunstenaars. Soos ons aanhou om hul storie saam te voeg, is dit duidelik dat Neanderdalmense tog nie so anders as ons was nie.

