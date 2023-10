Wetenskaplikes visualiseer plantkommunikasie deur vlugtige organiese verbindings te gebruik

Wetenskaplikes het 'n deurbraak gemaak om te verstaan ​​hoe plante met mekaar kommunikeer wanneer hulle bedreig word. Hierdie verskynsel, bekend as plant-tot-plant kommunikasie via vlugtige organiese verbindings (VOC's), is die eerste keer in 1983 ontdek. Die span navorsers het innoverende toerusting en beeldtegnieke gebruik om die spesifieke VOC's wat verantwoordelik is vir die kommunikasie en die selle binne plante wat reageer op hierdie seine.

Plante stel VOC's in die atmosfeer vry wanneer hulle deur insekte of ander bedreigings beskadig word. Naburige plante interpreteer hierdie VOC's as gevaarseine en aktiveer hul verdedigingsreaksies teen potensiële skade. Meer as 30 verskillende plantspesies is waargeneem wat betrokke is by hierdie lugkommunikasie.

Die wetenskaplikes het toerusting gebou om VOC's wat deur beskadigde plante vrygestel word op onbeskadigde naburige plante te pomp. Hulle het dit gekombineer met 'n intydse fluoresserende beeldstelsel om die reaksie van die plante te visualiseer. Die navorsers het twee spesifieke VOC's, (Z)-3-heksenaal en (E)-2-heksenaal, geïdentifiseer wat verantwoordelik is vir die indusering van 'n kalsium-afhanklike verdedigingsreaksie in plante.

Verdere eksperimente het aan die lig gebring dat wagselle, wat verantwoordelik is vir die regulering van die oop- en toemaak van huidmondjies (klein porieë op plantoppervlakke), die eerste is wat 'n reaksie op die VOC's toon. Hierdie bevindinge verskaf insigte in die ingewikkelde kommunikasiemeganismes van plante en hul vermoë om hulself teen potensiële bedreigings te beskerm.

Die navorsing, gelei deur professor Masatsugu Toyota, sal op 17 Oktober 2023 in die joernaal Nature Communications gepubliseer word. Die span hoop dat hierdie nuutgevonde begrip van plantkommunikasie sal bydra tot vooruitgang in plantbeskerming en landbou.

Bronne:

Nature Communications – Tydskrif

Vlugtige organiese verbindings (VOC's) - Chemiese verbindings wat deur plante vrygestel word in reaksie op skade of bedreigings

Wagselle – Boontjievormige selle op plantoppervlakke wat die opening en toemaak van huidmondjies reguleer

Fitohormone – Planthormone wat verskeie fisiologiese prosesse reguleer