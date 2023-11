Wetenskaplikes ontbloot 'n virus wat insekbevolkings verander

By

’n Span navorsers van die Minami Kyushu-universiteit in die Miyazaki-prefektuur, Japan, het tydens hul studies oor insekgedrag op ’n baanbrekende bevinding afgekom. In 'n onheilspellende wending het hulle op 'n virus afgekom wat uitsluitlik manlike insekte teiken en uitroei. Hierdie toevallige ontdekking, wat die Spodoptera litura male-killing-virus (SLMKV) genoem word, het die potensiaal om die beheer van siekte-draende insekpopulasies, soos muskiete, aansienlik te beïnvloed.

Die verstommende onthulling het ontstaan ​​toe Misato Terao, 'n ywerige navorsingstegnikus by die universiteit, 'n groen ruspe opmerk wat smul aan impatiens plantegroei binne die grense van die kampuskweekhuis. Geïdentifiseer as 'n tabak snywurm, het die ruspe Terao se nuuskierigheid geprikkel. Eerder as om van die betreder ontslae te raak, het sy besluit om Yoshinori Shintani, die universiteit se gewaardeerde insekfisioloog, te raadpleeg, wat 'n geleentheid gesien het vir verdere studie en potensiële gebruik as 'n voedselbron vir ander insekte.

Tot hul verbasing het die ruspe egter buitengewone gedrag getoon toe dit aan 'n beheerde omgewing bekendgestel is. Die navorsers het opgemerk dat die virus wat in die insek se genetiese samestelling versteek is, homself gemanifesteer het, wat die uitskakeling van alle manlike nageslag veroorsaak het. Hierdie onvoorsiene ontwikkeling het die span verstom en vinnig die fokuspunt van hul ondersoeke geword.

Terwyl die ontdekking se onmiddellike implikasies onduidelik bly, is wetenskaplikes optimisties oor die moontlike toepassings vir die beheer van insekbevolkings. Deur hierdie virus selektief op manlike insekte los te laat, kan hulle moontlik die voortplanting en verspreiding van siektevektore soos muskiete belemmer. Die gevolge van so 'n ingryping kan verreikend wees, en bied 'n innoverende instrument in die stryd teen muskietoordraagbare siektes soos dengue-koors en malaria.

Hierdie toevallige ontdekking baan die weg vir verdere navorsing oor genetika en bevolkingsbeheer. Wetenskaplikes sien daarna uit om die binnewerking van die SLMKV te ontrafel en die potensiaal daarvan as 'n doelgerigte intervensie te ondersoek. Die benutting van die krag van hierdie virus kan instrumenteel wees om die bedreiging wat siektedraende insekte inhou, te beperk, wat uiteindelik lei tot verbeterde openbare gesondheid op 'n wêreldskaal.

FAQ

Wat is die Spodoptera litura-virus wat mans doodmaak?

Die Spodoptera litura male-killing virus, of SLMKV, is 'n virus wat deur wetenskaplikes ontdek is wat spesifiek manlike insekte teiken en uitskakel.

Hoe het die wetenskaplikes hierdie virus gevind?

Die virus is per ongeluk ontdek toe 'n navorsingstegnikus 'n groen ruspe gevind het wat op impatiens-plante vreet. Die ruspe is na 'n insekfisioloog gebring vir verdere studie.

Wat is die potensiële toepassings van hierdie ontdekking?

Hierdie ontdekking kan instrumenteel wees in die beheer van die bevolkings van siektedraende insekte soos muskiete, wat moontlik die oordrag van siektes soos knokkelkoors en malaria verminder. Dit kan 'n doelgerigte ingryping vir bevolkingsbeheer bied.