Die natuur se vindingrykheid: uiteenlopende produksie van bensoksasinoïede deur verskillende plantspesies

Navorsers by die Max Planck Instituut vir Chemiese Ekologie het ontdek dat bensoksasinoïede, spesiale verbindings wat van indool verkry word, deur verskeie plantspesies op verskillende maniere geproduseer word. Bensoksasinoïede is ekologies belangrik omdat hulle as verdedigingsmeganismes teen herbivore optree en antimikrobiese eienskappe besit.

Die biosintese van bensoksasinoïede in mielies is sedert die 1990's bekend, maar die teenwoordigheid daarvan in ander plantspesies het wetenskaplikes verwar. Die navorsingspan, gelei deur Tobias Köllner, het ten doel gehad om te ondersoek of die vermoë om bensoksasinoïede te produseer, onafhanklik in verskillende spesies ontwikkel het.

Om dit te bestudeer, het die navorsers twee ver-verwante eudikotplantspesies ondersoek: die goue dooie brandnetel Lamium galebodolon en die sebraplant Aphelandra squarrosa. Hulle het die verbindings en gene wat in hierdie spesies uitgedruk word vergelyk met naverwante spesies wat nie bensoksasinoïede produseer nie. Deur hierdie benadering het hulle kandidaatgene geïdentifiseer wat 'n rol in die produksie van hierdie verbindings kan speel.

Die span het verbasend gevind dat die bensoksasinoïed metaboliese weg onafhanklik ontwikkel het in mielies en die twee spesies wat ondersoek word. Hulle het ontdek dat verskillende ensiemklasse en onverwante ensiemfamilies van sitochroom P450 gewerf is, wat 'n uiteenlopende reeks ensieme aandui wat by dieselfde reaksies betrokke is. Hierdie buigsaamheid in plantmetabolisme beklemtoon die natuur se vermoë om verskillende strategieë uit te vind vir die vervaardiging van dieselfde chemiese verbindings.

Die navorsers se bevindinge, gepubliseer in Proceedings of the National Academy of Sciences, werp lig op die evolusionêre geskiedenis van bensoksasinoïede en demonstreer die aanpasbaarheid van plantmetabolisme. Verder hoop hulle om voort te gaan om die biosintese van bensoksasinoïede in bykomende plantfamilies te ondersoek.

Bron: Phys.org, Max Planck Society