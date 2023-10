Nuwe studie onthul rotsverwering as beide koolstofsink en bron

'n Onlangse studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, daag die konvensionele oortuiging uit dat natuurlike rotsverwering uitsluitlik as 'n koolstofdioksied (CO2) sink funksioneer. In teenstelling met vorige begrip, toon die navorsing dat rotsverwering ook 'n beduidende bron van CO2-emissies kan wees, vergelykbaar met dié wat deur vulkane gegenereer word.

Die antieke koolstof wat in rotse vasgevang is, speel 'n deurslaggewende rol in die Aarde se "geologiese koolstofsiklus", wat optree as 'n termostaat wat die planeet se temperatuur reguleer. Rotse stoor groot hoeveelhede koolstof uit die oorblyfsels van plante en diere wat miljoene jare gelede bestaan ​​het.

Chemiese verwering vind plaas wanneer sekere minerale in gesteentes interaksie het met suur in reënwater, wat CO2 uit die atmosfeer absorbeer. Hierdie interaksie balanseer die voortdurende vrystelling van CO2 uit vulkaniese aktiwiteite, en handhaaf 'n natuurlike koolstofsiklus wat die aarde se oppervlaktoestande vir lewe onderhou.

Die studie onthul egter 'n proses wat voorheen misgekyk is, wat CO2 uit rotse vrystel. Hierdie proses vind plaas wanneer rotse wat afkomstig is van antieke seebodems, wat begrawe plante en diere bevat, na die aarde se oppervlak opgelig word tydens die vorming van bergreekse soos die Himalajas of Andes. By blootstelling reageer die organiese koolstof in hierdie gesteentes met suurstof uit die lug en water, wat lei tot CO2-vrystelling.

Die navorsingspan het 'n spoorelement genaamd renium gebruik en 'n uitgebreide monster van rivierwater gebruik om die CO2-emissies van hierdie rotsverweringsproses te kwantifiseer. Deur die hoeveelheid en ligging van organiese koolstof in oppervlakgesteentes te ontleed, veral in bergagtige streke wat geneig is tot erosie, was die navorsers in staat om gebiede met aansienlike CO2-emissies te identifiseer.

Die studie, gelei deur Dr. Jesse Zondervan by die Universiteit van Oxford se Departement Aardwetenskappe, het beraam dat die globale CO2-vrystelling van rots-organiese koolstofverwering jaarliks ​​ongeveer 68 megaton koolstof is. Alhoewel hierdie hoeveelheid ongeveer 100 keer minder is as die hedendaagse menslike CO2-emissies van die verbranding van fossielbrandstowwe, is dit soortgelyk aan die CO2 wat deur vulkane wêreldwyd vrygestel word, wat dit 'n beduidende bydraer tot die aarde se natuurlike koolstofsiklus maak.

Die implikasies van hierdie studie is diepgaande, aangesien dit die deur oopmaak vir die ondersoek van die potensiële impak van menslike aktiwiteite en aardverwarming op hierdie natuurlike koolstofvrystelling. Die navorsers wonder of hierdie natuurlike CO2-vrystelling in die komende eeu gaan toeneem.

Om hierdie natuurlike vloede te verstaan, sal beter help om die aarde se koolstofbegroting te voorspel en ons begrip van die klimaat se geskiedenis wat deur hierdie emissies gevorm word, te verbeter. Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om beide menslike en natuurlike bronne van CO2 in ag te neem om klimaatsverandering aan te spreek.

