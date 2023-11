Onthulling van die geheime van 'n hemelse hand

By

NASA se baanbrekende X-straalteleskope het die wêreld weereens verstom met hul jongste ontdekking—'n spookagtige pragtige handvormige struktuur in die dieptes van die ruimte. Die beeld wat deur die teleskope vasgevang is, onthul die skeletale oorblyfsels van 'n ineengestorte ster, omskep in 'n neutronster, en omring deur 'n hypnotiserende "pulsarwindnewel."

Die betrokke hand het ontstaan ​​van 'n ster wat sy kernbrandstof ongeveer 1,500 XNUMX jaar gelede uitgeput het, wat veroorsaak het dat dit op homself ineengestort het en in 'n neutronster verander het. Hierdie rampspoedige gebeurtenis het ongekende toestande geskep, insluitend die opkoms van 'n pulsarwindnewel—'n intense wind wat hemelsbreed verskil van aardse verskynsels.

Die meesleurende beeld, wat 16,000 15 ligjare van die Aarde af geleë is binne die MSH 52-2001 pulsarwindnewel, is vir die eerste keer in 17 deur NASA se Chandra X-straalsterrewag geneem. NASA se jongste X-straalteleskoop, die Imaging X-ray Polarimetrie Explorer (IXPE), het 'n meer gedetailleerde oorsig gegee tydens sy 2021 dae lange waarneming - wat die teleskoop se langste ondersoek van 'n enkele voorwerp sedert Desember XNUMX merk.

Deur hul ontleding het wetenskaplikes ontdek dat die vloei van helder X-straalstrale van die pulsar na die newel se "pols" uitstraal. Die data dui op lae polarisasie by die straler se oorsprong, hoofsaaklik as gevolg van die onstuimige aard van die streek. Terwyl deeltjies deur die newel reis, benut hulle energieverbeterings binne komplekse onstuimige gebiede en navigeer na streke met meer eenvormige magnetiese velde - spesifiek langs die pols, vingers en duim.

Die bevindinge, wat onlangs in The Astrophysical Journal gepubliseer is, werp nuwe lig op die ingewikkelde wisselwerking tussen magnetiese velde, deeltjies en energievloei binne hemelse voorwerpe. Hierdie baanbrekende navorsing verryk nie net ons begrip van die kosmos nie, maar wys ook hoe X-straaltegnologie verborge raaisels kan ontrafel.

Lees verder Indiatimes.com om meer te wete te kom oor die wonders van tegnologie en wetenskap. Moenie vergeet om jou gedagtes oor hierdie ontsagwekkende ontdekking in die kommentaar hieronder te deel nie.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n neutronster?

A: 'n Neutronster is 'n uiters digte hemelvoorwerp wat vorm wanneer 'n massiewe ster onder sy eie swaartekrag ineenstort nadat hy sy kernbrandstof uitgeput het.

V: Wat is 'n pulsarwindnewel?

A: 'n Pulsarwindnewel is 'n ruimtegebied wat 'n pulsar omring en bevat 'n hoë-energiewind wat bestaan ​​uit gelaaide deeltjies wat deur die pulsar vrygestel word.

V: Wat is X-straalpolarisasie?

A: X-straalpolarisasie verwys na die oriëntasie van elektriese velde in X-straalstraling, wat waardevolle inligting oor die magnetiese veld van die X-straalbron kan verskaf.

V: Hoe ver is die MSH 15-52 pulsarwindnewel van die aarde af?

A: Die MSH 15-52 pulsarwindnewel is ongeveer 16,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë.

V: Wat het NASA se jongste X-straalteleskoop, die IXPE, oor die handvormige struktuur onthul?

A: Die IXPE het die eerste magnetiese veldkaart van die handvormige newel verskaf. Die X-strale wat gegenereer word deur gelaaide deeltjies wat langs die magneetveld beweeg, gee die newel sy beenagtige voorkoms.