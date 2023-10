Filamente van stof en gas onthul in 'n pragtige infrarooi beeld van NGC 346

NASA se James Webb-ruimteteleskoop het 'n asemrowende infrarooi beeld van NGC 346, die helderste en grootste stervormende streek in die Klein Magellaanse Wolk, vasgevang. Geleë binne die naburige dwergsterrestelsel, die Klein Magellaanse Wolk, NGC 346 is 'n onderwerp van intense studie deur verskeie teleskope.

Die nuwe beeld, geneem deur Webb se Mid-Infrared Instrument (MIRI), vertoon filamente van gas en stof versier met helder kolle jong protosterre. Die blou kleur verteenwoordig silikate en polisikliese aromatiese koolwaterstowwe (PAK's), terwyl die rooi emissie afkomstig is van warm stof wat deur die streek se helderste en mees massiewe sterre verhit word.

Die Klein Magellaanse Wolk is 'n satellietsterrestelsel van die Melkweg en is sigbaar in die suidelike sterrebeeld Tucana. Hierdie kleiner sterrestelsel is primitiefer as die Melkweg, en bevat minder swaar elemente wat deur stersamesmelting en supernova-ontploffings geproduseer word.

Die pragtige beeld daag vorige verwagtinge uit dat die SMC aansienlike hoeveelhede stof sou kortkom as gevolg van sy laer oorvloed van swaar elemente. Die teenwoordigheid van oorvloedige stof in NGC 346, soos onthul deur beide die MIRI-beeld en 'n vroeëre beeld van Webb se Naby-Infrarooi-kamera, is verbasend en laat vrae ontstaan ​​oor die oorsprong en evolusie van stof in die SMC.

Die fyn besonderhede en ingewikkelde strukture wat deur Webb se infrarooiwaarnemings aan die lig gebring is, verskaf waardevolle insigte in die prosesse en toestande rondom stervorming. Hierdie waarnemings dra by tot ons begrip van die lewensiklus van sterre en die vorming van sterrestelsels in die heelal.

Bronne: NASA, ESA, CSA, STScI, Nolan Habel (NASA-JPL), Patrick Kavanagh (Maynooth Universiteit)