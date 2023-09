NASA se James Webb-ruimteteleskoop ontvang toekenning vir uitnemendheid in die industrie

Die Internasionale Ruimtevaartfederasie (IAF) het die prestasies van NASA se James Webb-ruimteteleskoop erken deur die Toekenning vir Uitnemendheid in Nywerheid daaraan toe te ken. Die gesogte toekenning sal tydens die 2023 Internasionale Ruimtevaartkongres in Baku, Azerbeidjan, oorhandig word. Hierdie erkenning is bedoel vir organisasies wat baanbrekende ruimtetegnologieë aan die wêreldmark bekendgestel het.

Pam Melroy, adjunk-administrateur van NASA, sal die toekenning namens NASA aanvaar, met erkenning van die merkwaardige pogings van die span wat betrokke is by die ontwerp, ontwikkeling en bedryf van die Webb-teleskoop. Hierdie span sluit ESA, CSA, NASA se Goddard Space Flight Centre en Northrop Grumman in.

Die James Webb-ruimteteleskoop het reeds beduidende bydraes binne 'n kort tydjie gelewer. Nadat dit op 25 Desember 2021 gelanseer is en deur 'n reeks komplekse ontplooiings gegaan het, het dit sy werksbaan by die Sun-Earth L2 Lagrange-punt bereik. Toegerus met sensitiewe instrumentasie en 'n groot primêre spieël, werk Webb op infrarooi golflengtes, wat dit toelaat om die heelal met ongekende duidelikheid en afstand waar te neem.

Sedert sy ingebruikneming het die teleskoop 'n magdom ontdekkings onthul. Dit het direkte beelde van eksoplanete vasgelê en sleutelmolekules in hul atmosfeer geïdentifiseer. Webb het ook wolke op Saturnus se maan Titan opgespoor, sterrestelselswerms verken, die dowwe ringe van Uranus gevisualiseer en die galaktiese samesmelting van Arp 220 opgespoor. Daarbenewens het dit sterrestelsels waargeneem wat bestaan ​​het toe die heelal net 350 miljoen jaar oud was.

Die James Webb-ruimteteleskoop, die grootste, kragtigste en mees komplekse ruimteteleskoop wat ooit gebou is, sal voortgaan om raaisels binne ons sonnestelsel te ontrafel en in die oorsprong van ons heelal te delf. Hierdie internasionale samewerkende program, gelei deur NASA, ESA en die Kanadese Ruimte-agentskap, het die potensiaal om ons begrip van die kosmos te revolusioneer.

Die Internasionale Ruimtevaartfederasie, wat in 1951 gestig is, dien as 'n platform vir globale samewerking, met lede wat oor 75 lande strek. Sy missie is om kennis oor ruimte te bevorder en die ontwikkeling en toepassing van ruimtebates te bevorder. Hierdie erkenning is 'n bewys van die impak van die James Webb-ruimteteleskoop en die rol daarvan om die grense van wetenskaplike verkenning te verskuif.

Definisies:

Internasionale Ruimtevaartfederasie (IAF): 'n Ruimtevoorspraakliggaam wat globale samewerking in ruimteverwante velde bevorder.

Toekenning vir uitnemendheid in die industrie: 'n Toekenning wat deur die IAF toegeken word aan organisasies wat innoverende ruimtetegnologieë aan die wêreldmark bekendstel.

James Webb-ruimteteleskoop: Die grootste en mees komplekse ruimtewetenskapteleskoop wat tot dusver gebou is, gesamentlik gelei deur NASA, ESA en die Kanadese Ruimte-agentskap. Dit het ten doel om raaisels binne ons sonnestelsel te ontrafel en verre wêrelde rondom ander sterre en die oorsprong van die heelal te verken.