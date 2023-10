NASA begin deurslaggewende toetse op opgedateerde RS-25-enjin vir Artemis-sendings

NASA berei voor om 'n reeks toetse uit te voer op die opgedateerde RS-25-enjin, wat die Space Launch System (SLS) vuurpyl sal aandryf vir toekomstige Artemis-sendings na die maan. Die toetse sal by die Fred Haise-toetsstaanplek by NASA se Stennis-ruimtesentrum in Mississippi plaasvind. Die sertifiseringstoetsreeks, wat geskeduleer is om tot 2024 te duur, sal uit 12 toetse bestaan, wat elk minstens 500 sekondes duur om werklike bekendstellingsduur te simuleer.

Die toetse sal die ontwikkelingsenjin E0525 gebruik om die ontwerp van die RS-25-enjin te finaliseer en te sertifiseer. Hierdie toetse sal belangrike data oor die enjin se werkverrigting en betroubaarheid verskaf. Die doel van die toetsing is om te verseker dat die enjin werk soos bedoel, en NASA-loonvragte en ruimtevaarders veilig na die Maan en verder lanseer.

Die opgedateerde RS-25-enjin beskik oor nuwe komponente soos 'n mondstuk, hidrouliese aandrywers, buigkanale en turbopompe. Die toetsing sal uitgevoer word teen kragvlakke wat wissel van 80% tot 113%, met die doel om betroubare veiligheidsmarges daar te stel. Die nuwe RS-25-enjins kan tot 111% krag bereik, vergeleke met die gewysigde Ruimtependeltuig-hoofenjins wat in die aanvanklike Artemis-missies gebruik is, wat tot 109% krag kan behaal.

Sodra die toetse voltooi is, sal NASA, in vennootskap met Aerojet Rocketdyne, die hoofkontrakteur vir SLS-enjins, 24 nuwe RS-25-enjins vervaardig met die opgedateerde ontwerp. Hierdie enjins sal gebruik word in die Artemis 5-sending, wat vir 2028 geskeduleer is. Dit is 'n belangrike mylpaal vir NASA, aangesien dit poog om die produksie van RS-25-enjins weer te begin.

Terwyl die vordering met die voorbereiding vir die Artemis-missies belowend is, is daar kommer oor die bekostigbaarheid van die SLS-vuurpyl. ’n Onlangse verslag beklemtoon die hoë koste van die vuurpyl en bevraagteken die duidelikheid van die werklike koste en die potensiaal vir toekomstige vertragings. Daar is 'n behoefte aan 'n herevaluering van NASA se besteding aan die SLS-program.

Bronne:

– NASA

– Gizmodo