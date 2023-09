'n Nooit-voor-gesiene mosaïek van die maan openbaar ongekende detail van die maan-suidpool

NASA het 'n boeiende mosaïek van die Maan gedeel, wat 'n nooit tevore gesiene uitsig van die maan-Suidpool bied. Geskep met beelde van die Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en ShadowCam, die mosaïek verskaf ongekende detail van die streek, insluitend die skilderagtige Shackleton-krater. Hierdie krater is van groot belang vir wetenskaplikes aangesien dit glo ysneerslae of ander bevrore vlugtige stowwe bevat.

Die beeld, getiteld "Moonlight Sonata," wys die krag van die twee kameras wat saamwerk. Die LROC neem gedetailleerde beelde van die maanoppervlak vas, maar het beperkings wanneer dit kom by die fotografie van skadu areas wat nooit direkte sonlig ontvang nie. In teenstelling hiermee is ShadowCam 200 keer meer ligsensitief as LROC en blink uit in die vaslegging van kenmerke in uiters lae ligtoestande.

Deur beelde van beide instrumente te kombineer, kan ontleders 'n omvattende visuele kaart van die Maan se terrein en geologiese kenmerke skep, wat beide die helderste en donkerste gebiede dek. Die mosaïek beklemtoon veral die permanente skadu-areas binne die Shackleton-krater, en verskaf ingewikkelde besonderhede van sy binnevloer en mure, danksy die beelde van ShadowCam. Aan die ander kant is die sonbeligte areas in die mosaïek, insluitend die krater se rand en flanke, 'n resultaat van beeldmateriaal wat deur LROC versamel is.

Die Shackleton-krater het bykomende betekenis, aangesien dit bespiegel word om een ​​van die potensiële landingsplekke vir NASA se Artemis III-sending in 2025 te wees. Hierdie sending het ten doel om hierdie onbekende streek te verken, wat nog nooit voorheen deur mense besoek is nie.

Die onlangse suksesvolle sagte landing van Indië se Chandrayaan-3 naby die Maan se Suidpool is 'n verdere voorbeeld van die groeiende belangstelling en verkenning van hierdie kenmerkende maanstreek.

