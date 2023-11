Verken die heelal: NASA se SPHERex-teleskoop stel die lug in kaart

NASA begin met 'n ambisieuse nuwe missie om die geheime van die heelal te ontrafel met die konstruksie van die SPHERex-ruimtegebaseerde sterrewag. Hierdie buitengewone projek het ten doel om ongekende besonderhede en kleure te verskaf, aangesien dit meer as 450 miljoen sterrestelsels en 100 miljoen sterre in ons sterrestelsel karteer. Wat SPHEREx onderskei, is sy vermoë om data oor 'n ongelooflike 96 kleurbande in die infrarooi reeks vas te vang.

Die teleskoop se voltooiing is tans aan die gang, met wetenskaplikes by NASA se Jet Propulsion Laboratory wat sy verskillende komponente in die finale vorm saamstel. Deur SPHEREx hoop hulle om deurslaggewende insigte in die geskiedenis van die heelal te kry, met die fokus op drie hoofareas: die Epog van Reionisasie, die Spekto-Fotometer vir die Geskiedenis van die Heelal, en die Ices Explorer.

In die nabygeleë heelal sal SPHEREx die teenwoordigheid van lewensbelangrike molekules, soos water en koolstofmonoksied, in die vorming van sterskywe in ons eie sterrestelsel ondersoek. Hierdie molekules is fundamenteel vir die ontstaan ​​van lewe soos ons dit ken, en hul bestaan ​​as yse binne hierdie stelsels is van groot belang.

Deur die verre heelal aan te durf, sal SPHEREx delf na die oorsprong van ster- en sterrestelselvorming, spesifiek tydens die Tydperk van Herionisasie. Hierdie deurslaggewende tydperk was die tyd toe die heelal se eerste sterre en sterrestelsels genoeg energie vrygestel het om elke waterstofatoom binne sy uitgestrekte uitgestrektheid te ioniseer. Deur die kollektiewe lig van hierdie antieke hemelliggame te ontleed, hoop wetenskaplikes om die raaisels rondom die vorming van sterrestelsels en die evolusie daarvan oor tyd te ontrafel.

Verder sal SPHEREx sy blik na die baba-heelal draai om die konsep van inflasie te ondersoek. Hierdie verskynsel verwys na die eksponensiële uitbreiding van die heelal in die vlietende oomblikke na sy geboorte. Deur die afdruk van inflasie op die posisies van sterrestelsels en materie te meet, poog SPHEREx om by te dra tot ons begrip van die vroeë heelal.

Om SPHEREx teen infrarooi bestraling te beskerm, is die teleskoop toegerus met keëlvormige skilde. Hierdie skilde dien as 'n betroubare verdedigingsmeganisme teen oormatige hitte wat van die son, Aarde en selfs die teleskoop self afkomstig is. Daarbenewens moet die teleskoop afgekoel word tot 'n ysige temperatuur van -350 grade Fahrenheit (-210 grade Celsius) om die dowwe en verre infrarooi heelal doeltreffend waar te neem.

SPHEREx se spektroskopiese tegniek behels die vaslegging van lig op presiese golflengtes, wat die skepping van omvattende lugkaarte moontlik maak. Hierdie tegnologies gevorderde sterrewag, wat nie vroeër as Junie 2024 op 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl gelanseer sal word nie, sal ongetwyfeld ons begrip van die heelal 'n rewolusie verander en vars perspektiewe bied oor die ingewikkelde meganismes wat ons kosmiese omgewing vorm.

