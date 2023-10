Ruimtewandeling vertraag namate koelmiddellekondersoek voortduur

’n Ruimtewandeling wat op die Internasionale Ruimtestasie geskeduleer is, is uitgestel weens ’n voortdurende ondersoek na verkoelingsmiddellek. Die ruimtewandeling, wat oorspronklik vir 19 Oktober geteiken was, sal nou later vanjaar plaasvind. Ingenieurs benodig bykomende tyd om die ontleding van die koelmiddellek, wat op 9 Oktober plaasgevind het, te voltooi. Terwyl die koelmiddel nie gevaarlik is vir die bemanning nie, word voorsorgmaatreëls getref om te verhoed dat enige moontlike toerusting agteruitgang veroorsaak word deur klein spore van die stof wat interne stelsels binnedring.

Die herskedulering van die ruimtewandeling het geen impak op ruimtestasiebedrywighede nie, aangesien die beplande take vir die ruimtewandeling nie tydsensitief is nie. Intussen is twee ander ruimtewandelings vir later vanjaar geskeduleer. Op 30 Oktober sal NASA-ruimtevaarders Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli US Spacewalk 89 uitvoer. Hul take sluit in die verwydering van 'n foutiewe elektroniese boks en die vervanging van 'n uitschuiflagerstelsel. Dit sal die eerste ruimtewandeling vir albei ruimtevaarders wees.

In 'n ander ruimtewandeling sal NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara en ESA-ruimtevaarder Andreas Mogensen US Spacewalk 90 uitvoer. Die take vir hierdie ruimtewandeling sluit in die versameling van monsters om die teenwoordigheid van mikroörganismes aan die buitekant van die ruimtestasie te ontleed en instandhoudingswerk te verrig, insluitend die vervanging van 'n hoë-definisie kamera.

Benewens die Amerikaanse ruimtewandelings, is die Russiese ruimtevaarders Oleg Kononenko en Nikolai Chub geskeduleer om op 25 Oktober 'n ruimtewandeling te onderneem. Hulle take sal behels die installering van 'n sintetiese radarkommunikasiestelsel en die ontplooiing van 'n nanosatelliet om sonseiltegnologie te toets.

Die deurlopende ondersoeke en ruimtewandelings demonstreer die gereelde instandhoudings- en herstelaktiwiteite wat noodsaaklik is vir die veilige en doeltreffende werking van die Internasionale Ruimtestasie.

