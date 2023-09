NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig om asteroïde-monsterkapsule vry te stel vir landing in Utah-woestyn

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig gaan 'n monsterkapsule vrystel wat materiaal van die asteroïde Bennu bevat, wat dan in die Utah-woestyn sal land. Die ruimtetuig, bekend as Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security–Regolith Explorer (OSIRIS-REx), het in 2020 'n monster van rots en stof van Bennu se oppervlak versamel. Tydens 'n verbyvlieg verby die Aarde sal die ruimtetuig sy monsterkapsule gooi die grond.

Asteroïdes is oorblyfsels uit die vroeë dae van ons Sonnestelsel, wat 4.5 miljard jaar terug dateer. Hulle dien as tydkapsules, wat die geskiedenis van ons sonnestelsel bewaar en moontlik leidrade bevat oor die oorsprong en evolusie van ons Sonnestelsel. Deur monsters direk van 'n asteroïde soos Bennu te bestudeer, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry oor die koms van noodsaaklike elemente, soos water en organiese molekules, wat deurslaggewend is vir lewe op Aarde.

Bennu word beskou as 'n potensieel gevaarlike asteroïde met 'n geringe kans om binne die volgende 300 jaar met die aarde te bots. Om die samestelling daarvan te verstaan ​​deur die versamelde monster kan help met die ontwikkeling van effektiewe verdedigingstrategieë. Daarbenewens behou monsters wat direk uit die ruimte teruggekeer word delikate kenmerke wat verlore kan gaan wanneer 'n meteoriet die aarde se atmosfeer binnedring.

Monsters wat direk teruggestuur word, kan wetenskaplike vrae beantwoord wat afstandwaarnemings nie volledig kan aanspreek nie. Die Bennu-monster bied 'n duidelike begrip van sy bron en geologiese konteks, wat dikwels onbekend is met meteoriete wat op Aarde gevind word. Verder bied die koolstofryke chemie van Bennu insigte in organiese molekules wat relevant is vir biologie.

Die monster sal in 'n spesiale kurasielaboratorium by NASA se Johnson Space Centre in Houston gestoor word om sy toestand te behou. Wetenskaplikes wêreldwyd sal toegang tot hierdie monsters hê vir navorsingsdoeleindes, met 'n gedeelte wat vir toekomstige geslagte gereserveer is. NASA sal regstreekse dekking verskaf van die OSIRIS-REx-monsterkapsule wat op sy amptelike sosiale media-platforms land.

– OSIRIS-REx: oorsprong, spektrale interpretasie, hulpbronidentifikasie en sekuriteit – Regolith Explorer-ruimtetuig.

– Bennu: ’n Asteroïde wat glo ’n hemelse oorskiet van die vroeë dae van ons Sonnestelsel is.

– Monsterkapsule: 'n Houer wat die monsters bevat wat van asteroïde Bennu versamel is.

– Utah-woestyn: Die bestemming vir die landing van die monsterkapsule.

– Koolstofchemie: Die studie van die chemiese eienskappe en reaksies van koolstofverbindings.

– Curation Lab: 'n Gespesialiseerde laboratorium vir die bewaring en studie van kosbare monsters.

