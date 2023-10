NASA se Parker-sonsonde stel nuwe spoedrekord op op sonkragvlieg

NASA se Parker Solar Probe het 'n rekordspoed van 635,266 17 kilometer per uur behaal, wat dit die vinnigste mensgemaakte voorwerp ooit maak. Hierdie mylpaal is bereik tydens die ruimtetuig se 586,000de lus om die Son. Die vorige rekord van 10 XNUMX kilometer per uur is tydens die XNUMXde sonkrag verbyvlieg vroeër vanjaar opgestel.

Benewens sy indrukwekkende spoed, het die Parker-sonsonde ook 'n rekordnabyheid aan die Son bereik, binne 7.26 miljoen kilometer van die ster se oppervlak. Dit oortref sy eie vorige rekord en verskaf waardevolle data oor die buitenste korona, die Son se buitenste laag.

Die hoofdoel van die Parker-sonsonde, wat in 2018 bekendgestel is, is om die raaisel van koronale verhitting te ondersoek. Wetenskaplikes is lankal verbaas oor hoekom die korona warmer is as die lae direk daaronder. Deur 24 lusse om die Son teen 2025 te voltooi, beoog die sonde om lig op hierdie verskynsel te werp.

Een van die belangrike aspekte van die sending is die ruimtetuig se vermoë om direkte waarnemings vanuit die korona te maak. Dit sal wetenskaplikes in staat stel om die Son se atmosfeer beter te verstaan ​​en insig te kry in die sonwind, wat die konstante uitvloei van sonmateriaal van die Son teen 'n spoed van een miljoen myl per uur is.

Die Parker-sonsonde se waarnemings sal ook bydra om te verstaan ​​hoe sonuitbarstings risiko's vir ruimtevaarders en ruimtetegnologie kan inhou deur die energieke deeltjies wat tydens hierdie gebeurtenisse geproduseer word, te bestudeer.

Om homself teen die uiterste toestande naby die Son te beskerm, is die sonde toegerus met 'n 4.5-duim-dik koolstof-saamgestelde skild. Hierdie skild hou die wetenskaplike instrumente by kamertemperatuur. Ander belangrike stelsels aan boord van die ruimtetuig sluit 'n sonkragstelsel en foutbestuurstelsels in.

NASA se Parker Solar Probe is 'n kritieke missie wat daarop gemik is om die geheimenisse van die Son en die uitwerking daarvan op ons planeet en ruimteverkenning te ontrafel. Deur waardevolle data oor die korona-, sonwind- en sonuitbarstings in te samel, hoop wetenskaplikes om ons begrip en vermoë om ruimteweerverskynsels te voorspel, te verbeter.

Kroon: Die buitenste laag van die Son se atmosfeer, wat warmer is as die lae daaronder.

