Nuwe ontdekkings wag op Skywatchers in November: Venus, Jupiter, Saturnus en die Leonid Meteore

November is 'n opwindende maand vir lugkykers, aangesien NASA 'n reeks hemelse gebeurtenisse onthul wat diegene wat na die naghemel kyk, sal vermaak. Benewens die meerjarige gunstelinge soos Venus, Jupiter en Saturnus, sal die hypnotiserende Leonid-meteoorreën ook sy jaarlikse verskyning maak. Maak gereed om hierdie astronomiese wonders te aanskou en ontdek die wonders wat wag.

Venus, die stralende planeet van liefde en skoonheid, sal regdeur November die naghemel pryk. Soek dit net voor dagbreek soos dit op die oostelike horison opkom. As jy gelukkig genoeg is om 'n duidelike uitsig te hê, kan jy dalk ook 'n blik op Jupiter kry, wat briljant skyn soos dit aan die oorkant van die lug sit.

Op die oggend van 9 November wag 'n asemrowende gesig op vroegopstanders. ’n Delikate sekelmaan sal net onder Venus hang, wat ’n hemelse tablo sal skep wat sekerlik jou sintuie sal boei. ’n Week later, op 17 November, sal die sekelmaan laag in die suidweste verskyn en die skemer met sy sagte gloed baai. Danksy die maan-illusie sal die maan groter lyk naby die horison, wat bydra tot sy aanloklikheid.

Saturnus, die geringde wonder, sal op 20 November ná sononder 'n asemrowende verskyning maak. Kyk na die suidelike lug om Saturnus net bokant 'n kwartmaan te vind. As 'n ekstra bonus sal die helder sterre Fomalhaut en Altair by hierdie hemelse trio aansluit en 'n skitterende vertoning skep. Vier dae later, op 24 November, sal ’n byna volmaan ná sononder in die nabyheid van Jupiter gesien word.

In November sal lugkyk-entoesiaste met die jaarlikse Leonid-meteoorreën getrakteer word. Die Leonid-reën, vernoem na die sterrebeeld Leo, vind plaas wanneer die Aarde deur die stofdeeltjies beweeg wat deur die Tempel-Tuttle-komeet agtergelaat word. Die hoogtepunt van die meteorietreën sal oornag op 17 November plaasvind, met die beste kyktyd tussen middernag en dagbreek op die 18de. Wees voorbereid om helder meteore te aanskou met pragtige roetes wat in die naghemel talm.

Vrae:

V: Wat is die Leonid-meteorietreën?

A: Die Leonid-meteoorreën is 'n jaarlikse gebeurtenis wat plaasvind wanneer die Aarde deur die puin beweeg wat deur die Tempel-Tuttle-komeet agtergelaat word. Stofdeeltjies van die komeet brand in die Aarde se atmosfeer op en skep helder meteore in die naghemel.

V: Wanneer is die hoogtepunt van die Leonid-meteoorreën?

A: Die Leonid-meteoorreën sal oornag op 17 November sy hoogtepunt bereik, met die beste kyktyd tussen middernag en dagbreek op die 18de.

V: Hoe kan ek die beste uitsig oor die Leonid-meteoorreën kry?

A: Om die beste uitsig oor die Leonid-meteoorreën te kry, vind 'n veilige en donker plek weg van helder ligte. Lê en kyk reguit op om die meteore waar te neem terwyl hulle oor die lug streep.

Onthou om jou kalenders te merk en jou alarms te stel vir hierdie skouspelagtige hemelse gebeurtenisse. Met Venus, Jupiter, Saturnus en die Leonid-meteore wat die naghemel pryk, beloof November om 'n buitengewone maand vir sterrekykers te wees. Moenie die geleentheid misloop om die wonders van die heelal direk vanuit jou eie agterplaas te aanskou nie.

