Ruimtevaarder wat in die ruimte gestrand is, breek rekord vir langste sending

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het die rekord gebreek vir die langste duur sending deur 'n Amerikaanse ruimtevaarder nadat hy in die ruimte gestrand was. Rubio was geskeduleer om na die Aarde terug te keer ses maande nadat hy na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) in September 2022 gelanseer het. 'n Foutfunksie tydens sy terugrit het hom egter in 'n lae Aarde-baan laat vassteek, wat sy verblyf tot meer as 'n jaar verleng het. Rubio het Maandag die vorige rekord van 355 dae oortref wat Mark Vande Hei in 2022 opgestel het. Hy sal nie vroeër as 27 September na die aarde terugkeer nie, wat 'n totaal van 371 dae in die wentelbaan van die aarde merk. Hierdie prestasie maak hom ook een van net ses mense wat 'n jaar in die ruimte deurbring.

In 'n onderhoud met ABC se Good Morning America het Rubio die belangrikheid van sy lang tyd in die ruimte beklemtoon. Hy het beklemtoon hoe belangrik dit is om te verstaan ​​hoe die menslike liggaam aanpas en volhou om prestasie tydens toekomstige ruimteverkenningsendings na die maan, Mars en verder te optimaliseer. Rubio se reis na die ISS was uniek aangesien hy die eerste Amerikaanse ruimtevaarder geword het wat sedert April 2021 op 'n Russiese Sojoes-vuurpyl gery het. Dit was deel van 'n sitplekruilooreenkoms tussen NASA en Roscosmos.

Die voorval wat Rubio gestrand gelaat het, het 'n koelmiddellek van die Soyuz-ruimtetuig behels. Langs Rubio is Roscosmos-ruimtevaarders Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin ook geraak. Die lekkasie het die ruimtetuig ongeskik gemaak vir hul terugkeer na die aarde, wat gelei het tot 'n verlenging van hul verblyf op die ISS vir nog ses maande. Hulle sal later hierdie maand na die aarde terugkeer.

Rubio se onverwagte en langdurige missie bied waardevolle insigte oor die uithouvermoë van die menslike liggaam in die ruimte. Dit bou kennis wat sal bydra tot die toekomstige sukses van diepruimteverkenningsmissies. Vir meer opdaterings oor ruimtevlug, volg Gizmodo se toegewyde Ruimtevlug-bladsy.