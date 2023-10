NASA doen 'n beroep op wetenskaplike gemeenskap om die wetenskaplike potensiaal van die Romeinse ruimteteleskoop te maksimeer

NASA roep die hulp van die wetenskaplike gemeenskap in om te verseker dat die Nancy Grace Romeinse Teleskoop, ook bekend as die Romeinse Ruimteteleskoop, onmiddellik na sy bekendstelling in 2027 'n omvattende beeld van die heelal sal kan bied. Met sy wye gesigsveld , poog die Romeinse ruimteteleskoop om grootfoto-waarnemings van verre sterrestelsels te maak en wetenskaplikes te help om die raaisels van donker materie en donker energie te ontrafel, wat verantwoordelik is vir 95% van die energie en materie in die kosmos.

Om die massiewe hoeveelhede data wat die teleskoop sal insamel, te hanteer, werk wetenskaplikes aan masjienleeralgoritmes om patrone en verskynsels te identifiseer. Die samewerking van ander teleskope, soos die Hubble-ruimteteleskoop, die James Webb-ruimteteleskoop (JWST), die Keck-sterrewag, en Japan se PRIME, sal help met die ontwikkeling van die waarnemingsplan vir Romeinse, insluitend teikenseleksie en verkenningstreke. Boonop sal die Romeinse ruimteteleskoop met PRIME saamwerk om voorwerpe te bestudeer deur gravitasielens te gebruik, en met Hubble om antieke sterrestelsels te bestudeer en 'n meer volledige prentjie van die kosmiese geskiedenis te bou. Die teleskoop sal ook saam met JWST werk, 'n breër oorsig van die kosmos bied en teikens identifiseer wat die JWST in detail kan ondersoek.

Die voorbereidingswerk vir die Romeinse ruimteteleskoop is 'n komplekse en onderling gekoppelde proses wat verskeie wetenskaplike spanne behels wat saamwerk om 'n gladde werking te verseker. Hierdie pogings sal die grondslag lê vir kragtige wetenskaplike ontdekkings en die potensiaal van die instrument maksimeer. Deur die kundigheid en samewerking van die wetenskaplike gemeenskap in te span, beoog NASA om die Romeinse ruimteteleskoop ten volle voorbereid om die wonders van die heelal te verken.

