NASA se OSIRIS-REx-sonde gee monsters van asteroïde Bennu terug met waardevolle leidrade oor die vorming van die aarde

Wetenskaplikes het aangekondig dat rotse en grond wat deur NASA se OSIRIS-REx-sonde van die asteroïde Bennu versamel is, waterdraende kleiminerale en hoë konsentrasies koolstof bevat. Hierdie monsters, wat verlede maand na die aarde teruggebring is, bied kritiese insig in die vorming van ons planeet en ondersteun teorieë oor die aankoms van water op aarde in antieke tye.

Die kleiminerale wat in die monsters gevind is, het water in hul kristalstruktuur opgesluit, volgens Dante Lauretta, die hoofondersoeker van die asteroïde-monster-terugsendingsending. Hierdie minerale het dalk miljarde jare gelede op Aarde beland, wat ons planeet bewoonbaar maak en bygedra het tot die bestaan ​​van oseane, mere, riviere en reën.

Die onverwagte ontdekking van stof en klein fragmente van Bennu binne die monsterterugvoerkapsule het die opening en ondersoek van die monsterverkrygingsmeganisme vertraag. Die aanvanklike ondersoek van die asteroïde stof met behulp van 'n kragtige elektronmikroskoop het egter reeds die teenwoordigheid van waterdraende kleiminerale, sulfiede en aansienlike hoeveelhede koolstof aan die lig gebring.

Sulfiede is belangrik vir planetêre evolusie, smeltprosesse en biologie, aangesien hulle 'n rol speel in die vorming van aminosure wat struktuur aan proteïene verskaf. Bill Nelson, NASA-administrateur, het beklemtoon dat die koolstof- en watermolekules wat in die monsters gevind word, deurslaggewend is vir die begrip van die vorming van ons eie planeet en die oorsprong van elemente wat moontlik tot lewe gelei het.

Sodra die monsterverkrygingsmeganisme oopgemaak is, sal die hele monster gekategoriseer word, met 'n gedeelte gereserveer vir studie deur die OSIRIS-REx-span, en kleiner gedeeltes gedeel met internasionale vennote. Die res sal saamgestel word vir verdere ontleding deur wetenskaplikes regoor die wêreld.

Die OSIRIS-REx-sending het ten doel om die materiaal wat tydens die geboorte van die sonnestelsel teenwoordig is, te bestudeer en die samestelling en evolusie van asteroïdes te ondersoek om die oorsprong van die Aarde se oseane en die potensiële risiko's van asteroïde-impakte beter te verstaan. Die monsters wat van Bennu af teruggestuur is, verskaf waardevolle insigte oor hierdie navorsingsgebiede en het die weg gebaan vir verdere wetenskaplike ontdekkings.

