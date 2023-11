Nuwe NASA-toetsseine spring vorentoe vir diepruimtekommunikasie

By

In 'n baanbrekende prestasie het NASA sy Deep Space Optical Communications (DSOC)-stelsel suksesvol getoets deur 'n lasersein te gebruik om met die Psyche-ruimtetuig te kommunikeer op sy reis na 'n geheimsinnige metaal-asteroïde. Anders as tradisionele kommunikasiemetodes wat op radiogolwe staatmaak, benut die DSOC-stelsel die krag van laserlig om inligting oor groot afstande in die ruimte oor te dra.

Die toets, wat op 14 November plaasgevind het, het behels die afvuur van 'n lasersein vanaf 'n instrument aan boord van die Psyche-ruimtetuig - 'n verbysterende 10 miljoen myl (16 miljoen kilometer) van die aarde af. Die sein is deur grondstasies by NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Suid-Kalifornië ontvang, wat die eerste groot mylpaal vir die DSOC-stelsel aandui.

Deur die krag van laserlig te benut, beoog NASA om diepruimtekommunikasie te revolusioneer en data-oordragspoed aansienlik te verhoog. In vergelyking met radiogolwe het laserlig korter golflengtes, wat die oordrag van 10 tot 100 keer meer inligting per tydseenheid moontlik maak. Hierdie deurbraak kan aansienlike implikasies hê vir toekomstige sendings na die maan, Mars en verder.

Terwyl laserkommunikasie in die Aarde se wentelbaan en tydens sendings na die maan getoets is, verteenwoordig die DSOC-stelsel die mees uitdagende en verre toets nog. Die suksesvolle toets bring NASA een stap nader daaraan om ruimtevaarders van die toekoms in staat te stel om op laserlig staat te maak vir naatlose kommunikasie met grondbeheer.

Terwyl die Psyche-ruimtetuig sy reis na die naamgenoot asteroïde in die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter voortsit, sal ingenieurs voortgaan om die DSOC-stelsel te verfyn en te toets. By die bereiking van sy bestemming in 2029, sal Psyche byna 29 maande spandeer om die intrigerende metaalwêreld te bestudeer.

Vrae:

V: Wat is die DSOC-stelsel?

A: Die DSOC-stelsel is NASA se Deep Space Optical Communications-stelsel, wat laserlig in plaas van radiogolwe gebruik vir langafstandkommunikasie in die ruimte.

V: Hoe verskil laserkommunikasie van tradisionele radiokommunikasie?

A: Laserkommunikasie gebruik korter golflengtes van lig, wat baie vinniger data-oordrag moontlik maak in vergelyking met radiogolwe.

V: Wat is die potensiële voordele van laserkommunikasie in die ruimte?

A: Laserkommunikasie kan die hoeveelheid inligting wat per tydseenheid oorgedra word aansienlik verhoog, wat diepruimtekommunikasie rewolusie en vinniger data-oordrag vir toekomstige missies moontlik maak.

V: Hoe beïnvloed die suksesvolle toets van die DSOC-stelsel toekomstige missies?

A: Die suksesvolle toets bring NASA nader aan die gebruik van laserkommunikasie vir toekomstige missies na die maan, Mars en ander bestemmings, wat ruimtevaarders meer doeltreffende en betroubare kommunikasie met grondbeheer bied.