Nasa's Psyche Mission: Verken 'n asteroïde met 'n metaalkern

Nasa se Psyche-sending, wat op Vrydag 13 Oktober bekendgestel word, het ten doel om die asteroïde 16 Psyche, wat 'n metaalryke kern het, te verken. Die ruimtetuig sal deur 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl opgelig word en sal na verwagting die asteroïde in 2029 bereik.

Asteroid 16 Psyche, vernoem na 'n antieke Griekse prinses, is 'n massiewe M-tipe asteroïde wat om die Son wentel in die hoof asteroïdegordel. Dit is meer as 230 km in deursnee en bevat metale soos yster en kobalt. Die doel van die missie is om die oorsprong van 16 Psyche te bepaal en of dit soortgelyk is aan die ysterkern van 'n planeet.

Om die asteroïde veilig te bereik, sal die Psyche-ruimtetuig son-elektriese aandrywing gebruik, wat beskeie stukrag produseer, maar aanhoudend oor lang tydperke kan werk. Hierdie tegnologie vereis voldoende sonlig vir die ruimtetuig se sonpanele om elektriese krag op te wek. Nog 'n Nasa-sending, Lucy, gebruik ook hierdie tipe aandrywing.

Die Psyche-missie het ten doel om twee hoofdoelwitte te bereik. Eerstens poog dit om die proses van planetêre vorming te ondersoek deur 'n blootgestelde planetêre kern te bestudeer. Die ruimtetuig dra 'n reeks wetenskaplike instrumente, insluitend 'n beeldhouer vir die kartering van die asteroïde se oppervlak, 'n swaartekrag-eksperiment om sy binnestruktuur te bepaal, en 'n spektrometer om sy mineraalinhoud te ontleed.

Daarbenewens het die missie ten doel om vas te stel of die ontginning van die metale op 16 Psyche haalbaar is. Gegewe die asteroïde se metaalryke aard, het Forbes daarna verwys as 'n "kwadriljoen-dollar-asteroïde". As u die asteroïde direk besoek, kan wetenskaplikes huidige modelle van planetêre vorming toets.

As dit suksesvol is, sal die Psyche-sending waardevolle data vir wetenskaplikes verskaf om ons begrip van die vorming van planete te ontleed en te verdiep. Die ruimtetuig sal ook probeer om enige oorblywende magnetiese veld op die asteroïde op te spoor, wat sou aandui dat sy binnekant eens gesmelt was en differensiasie ondergaan het.

Terwyl die reis na hierdie klein voorwerp uitdagend is, het die sending die potensiaal om beduidende wetenskaplike ontdekkings te lewer en moontlik die moontlikheid te ontsluit om waardevolle metale in die ruimte te ontgin.

Bron: Die oorspronklike artikel se inhoud is herrangskik en heeltemal herskryf op grond van die inligting wat verskaf is. Geen spesifieke bronne is in die oorspronklike artikel aangehaal nie.