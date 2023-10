NASA se Psyche-ruimtetuig voer opwindende eksperiment met lasertegnologie uit

NASA se Psyche-ruimtetuig het sy missie begin om die metaalryke asteroïde met dieselfde naam te bestudeer. Benewens die uitvoer van wetenskaplike navorsing oor die asteroïde, sal die ruimtetuig ook 'n baanbrekende lasertegnologie genaamd die Deep Space Optical Communications-projek (DSOC) toets. Hierdie eksperimentele tegnologie het ten doel om groot hoeveelhede data na en van ver ruimtetuie oor te dra, wat baie verbeterde datatempo's bied in vergelyking met tradisionele radiokommunikasie. DSOC het die potensiaal om toekomstige missies te revolusioneer, wat byvoorbeeld die oordrag van hoë-resolusie beelde en video's vanaf Mars moontlik maak.

Die DSOC-stelsel bestaan ​​uit 'n naby-infrarooi laserontvanger en 'n fotontelkamera, wat in 'n sonskerm op die Psyche-ruimtetuig gehuisves word. Die laser-ontvanger sal data met behulp van 'n 4-watt-laser oordra, terwyl die kamera laespoed-data van die Aarde sal ontvang. Hierdie tegnologie sal ongeveer 20 dae na bekendstelling getoets word, hoewel dit hoofsaaklik as 'n tegnologiedemonstrasie sal dien. Die missiedata wat deur Psyche ingesamel word, sal deur middel van konvensionele radiokommunikasie oorgedra word.

DSOC staar verskeie uitdagings in die gesig, insluitend die behoefte om die laserstraal presies na 'n ontvangstasie op Aarde te rig terwyl daar vir die verswakkende sein oor groot afstande vergoed word. Om die swak laserseine te ontvang, sal supergeleidende nanodraadverklikkers, wat by 'n vriespunt van 1 graad Kelvin gehou word, gebruik word. Hierdie detektors sal die fotone in elektriese pulse omskakel, wat dan verwerk sal word om die inligting in die sein te onttrek.

As dit suksesvol is, sal die DSOC-stelsel data-oordrag teen 'n veel hoër kapasiteit as tradisionele radiostelsels moontlik maak, en bied megagrepe data per sekonde in plaas van kilogrepe. Hierdie tegnologie sal deurslaggewend wees aangesien die data-eise vir ruimtesendings aanhou groei. Terwyl die huidige Deep Space Network van antennas radiokommunikasie ondersteun, is nuwe infrastruktuur nodig vir optiese lasers. NASA werk daaraan om die nodige grondstelsels te ontwikkel om DSOC te ondersteun, insluitend 'n hoëkrag-lasersender en die gebruik van die 200-duim Hale-teleskoop by Caltech se Palomar-sterrewag vir die ontvangs van hoëspoeddata van die ruimtetuig.

Een beperking van optiese lasers is egter hul kwesbaarheid vir natuurlike verskynsels soos wolke, rook en waas. Wolkdekking kan inmeng met die oordrag van optiese seine, wat radiokommunikasie 'n noodsaaklike rugsteun maak vir toekomstige missies wat optiese lasers gebruik.

Die Psyche-ruimtetuig se missie dui op die jongste pogings in asteroïedverkenning, na die suksesvolle OSIRIS-REx-monster-terugkeer van Bennu. Terwyl NASA voortgaan om die grense van ruimteverkenning te verskuif, verteenwoordig DSOC 'n belangrike stap om hoëbandwydte-data-oordrag vanaf verre bestemmings soos Mars moontlik te maak.

