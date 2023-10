NASA se Psyche Mission Verken die raaisels van 'n metaalryke asteroïde

NASA se Psyche-sending, 'n samewerkingsprojek met MIT, is van stapel gestuur met die doel om 'n metaalryke asteroïde genaamd Psyche te verken. Hierdie asteroïde, wat tussen Mars en Jupiter geleë is, is glo die kern van 'n primitiewe planeet. Die sending sal die asteroïde se samestelling en magnetiese eienskappe ondersoek deur 'n magnetometer, kameras en 'n gamma-straal- en neutronspektrometer te gebruik.

Die ruimtetuig, genaamd Psyche, is op 13 Oktober gelanseer en is nou op pad na die asteroïde. Wetenskaplikes vermoed dat die asteroïde Psyche, wat omtrent so groot soos Massachusetts is, hoofsaaklik van metaal gemaak is. As dit waar is, kan dit insig gee in die vorming van die aarde se eie metaalryke kern.

Mit-navorsers speel 'n belangrike rol in die sending se magnetiese veld- en swaartekragstudies. MIT-alumna Lindy Elkins-Tanton is die hoofondersoeker vir die sending, en Benjamin Weiss, 'n MIT-professor in planetêre wetenskap, is die adjunkhoofondersoeker.

Die ruimtetuig sal ses jaar op 'n interplanetêre reis deurbring voordat dit Mars bereik, wat dit na die asteroïde sal slinger. By aankoms by Psyche sal dit 26 maande spandeer om die ruimterots te wentel en te ondersoek, sy oppervlaksamestelling te ontleed, sy swaartekrag te karteer en enige magnetiese veld wat dit besit te meet.

Wetenskaplikes glo dat Psyche 'n geval van planetêre gearresteerde ontwikkeling kan verteenwoordig. Terwyl die Aarde en ander rotsagtige planete voortgegaan het om materiaal rondom hul metaalryke kerns op te bou, het Psyche moontlik verskeie botsings ervaar wat sy rotsagtige oppervlak weggestroop het en 'n naakte metaalkern agtergelaat het. Hierdie kern sal na verwagting die elemente behou wat ook die Aarde se middelpunt gevorm het.

Hierdie sending is die eerste keer dat 'n ruimtetuig gestuur is om 'n asteroïde te bestudeer wat hoofsaaklik uit metaal bestaan. Die insigte wat uit hierdie verkenning verkry is, kan belangrike leidrade verskaf oor die vroeë dae van planeetvorming.

Bronne:



https://www.nasa.gov/



https://www.mit.edu/