A Journey to 16 Psyche: NASA se ambisieuse missie om 'n buitengewone asteroïde te bestudeer

NASA begin met 'n opwindende ruimtesending genaamd Psyche, wat behels dat 'n ruimtetuig op 'n reis van 2.2 miljard myl na 'n asteroïde genaamd 16 Psyche gestuur word. Anders as gewone ruimtegesteentes, word geglo dat 16 Psyche die oorblywende metaalkern van 'n planeet is wat eeue gelede sy buitenste lae verloor het. As hierdie hipotese akkuraat is, het die asteroïde die potensiaal om waardevolle insigte in die kern van die Aarde te verskaf, aangesien beide 16 Psyche en ons planeet na verwagting soortgelyke metaalsamestellings wat uit yster en nikkel bestaan, sal hê.

Selfs al is die wetenskaplikes egter verkeerd en Psyche blyk 'n ander kosmiese voorwerp te wees, sal dit steeds 'n rede vir feesviering wees. Trouens, die tweede moontlikheid wat deur die span voorgestel word, is dat 16 Psyche bestaan ​​uit materiaal wat naby die son ontstaan ​​het en 'n transformasieproses ondergaan het waar die suurstofatome van die ysteratome ontkoppel het en die metaalvorm agtergelaat het. Hierdie tipe materiaal is lank reeds deur planetêre wetenskaplikes geteoretiseer, maar is nog nooit voorheen in die sonnestelsel gevind nie.

Die Psyche-sending, wat na verwagting op 12 Oktober bo-op 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl gelanseer word, het ten doel om hierdie intrige asteroïde te verken en moontlik ons ​​begrip van die vroeë sonnestelsel te herskryf. Een noemenswaardige aspek van hierdie missie is die gebruik van Hall Effect thrusters, wat 'n aandrywingstelsel is wat xenongas ioniseer deur elektrisiteit te gebruik. Die gevolglike gelaaide ione skep 'n elektriese veld wat die ruimtetuig teen 'n ongelooflike vinnige spoed van 15 kilometer per sekonde aandryf.

Na die lansering sal die Psyche-ruimtetuig sy reis na 16 Psyche begin, bygestaan ​​deur die Hall Effect-stuwers. Sodra dit die omgewing van Mars bereik, sal dit 'n gravitasie-slingervel-maneuver gebruik om die nodige snelheid te kry om die asteroïde te bereik. By aankoms sal die ruimtetuig verskeie meetinstrumente gebruik om die asteroïde se samestelling en magnetiese veld te bestudeer, wat waardevolle data en potensiële insigte oor die vorming van die vroeë sonnestelsel verskaf.

Daar word verwag dat hierdie ambisieuse missie ons begrip van asteroïdes en die oorsprong van hemelliggame sal revolusioneer. Psyche se ontdekkings sal ongetwyfeld 'n beduidende merk op die gebied van sterrekunde laat, wat ons 'n kykie bied in die geheimenisse van ons kosmiese omgewing.

