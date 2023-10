NASA se Psyche-sending vertraag weens slegte weer

NASA se miljard-dollar Psyche-sending is uitgestel tot 13 Oktober weens ongunstige weerstoestande by die lanseerterrein. Oorspronklik geskeduleer vir 12 Oktober, is die opstyg van die Falcon Heavy-vuurpyl met 'n dag vertraag te midde van al hoe donkerder weervoorspellings.

Die Psyche-sending het ten doel om die metaalryke asteroïde 16 Psyche, geleë in die buitenste deel van die hoof-asteroïdegordel, te verken. Om sy bestemming te bereik, sal die ruimtetuig 'n kombinasie van elektriese aandrywing en wentelbaanmeganika gebruik. Die bekendstelling moet voor 25 Oktober plaasvind, met slegs een spesifieke tydgleuf wat elke dag beskikbaar is. NASA het môre om 1419 UTC as 'n potensiële bekendstellingstyd geïdentifiseer.

Die reis na die asteroïde sal ongeveer ses jaar duur, insluitend 'n Mars-swaartekraghulp in Mei 2026. Wetenskaplikes verwag dat die sending in 2031 sal eindig en waardevolle data verskaf oor die oorsprong van 16 Psyche. Een hipotese dui daarop dat die asteroïde die blootgestelde nikkel-ysterkern van 'n vroeë planeet kan wees, soortgelyk aan die Aarde s'n.

Die vertragings in die Psyche-sending het meer gevolge gehad as herskedulering. Die Janus-sending, wat oorspronklik beplan was om Psyche te vergesel, is gekanselleer weens trajekveranderinge wat deur die vertragings veroorsaak is. Boonop moes SpaceX 'n Starlink-missie terugstoot om die komende bekendstelling te akkommodeer.

Die verkenning van Psyche bied 'n unieke geleentheid om insigte te kry in die vorming van aardse planete en die geskiedenis van kosmiese botsings en aanwas. Ten spyte van die terugslae, bly wetenskaplikes en ingenieurs hoopvol dat die missie binnekort sy reis sal begin om die geheimenisse van 16 Psyche te ontbloot.

