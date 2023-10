NASA se Psyche Mission: Reis na die kern van 'n asteroïde.

Psyche, die Griekse godin van die siel, het haar naam geleen aan 'n hemelvoorwerp wat in 1852 deur die Italiaanse sterrekundige Annibale de Gasparis ontdek is. Vandag staan ​​Psyche, die 16de asteroïde wat ooit ontdek is, uit as die grootste “M-tipe” asteroïde in die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Met 'n deursnee van ongeveer 226 km, bestaan ​​Psyche hoofsaaklik uit yster en nikkel, wat soos die aarde se kern lyk.

Op soek na leidrade oor die ontoeganklike binnekant van die Aarde, het NASA onlangs 'n ruimtetuig gelanseer op 'n ses jaar lange reis van 3.6 miljard kilometer om met Psyche te ontmoet. Daar word geglo dat M-tipe asteroïdes soos Psyche oorblyfsels is van planete wat in die vroeë stadiums van die Sonnestelsel vernietig is. Hierdie metaalwêrelde dien as "natuurlike laboratoriums" om planetêre kerns te bestudeer.

Om die aarde se kern te bestudeer met behulp van huidige metodes is uitdagend, aangesien waarnemings beperk is tot meteoriete en seismologie. Metaalmeteoriete gee slegs 'n blik op die Sonnestelsel se vroeë geskiedenis, terwyl seismologie akkurate data van seismograwe vereis, wat beperk is, veral in die oseane en Suidelike Halfrond. Boonop belemmer die buitenste lae van die aarde ons direkte uitsig op die kern.

NASA se sending na Psyche het ten doel om die asteroïde te verken en te bepaal of dit 'n eens gesmelte kern van 'n vernietigde planeet is wat geleidelik mettertyd afgekoel het. Verder poog die sending om die ouderdom van Psyche se oppervlak, die chemiese samestelling daarvan te openbaar en of dit ligter elemente langs yster en nikkel bevat. Hierdie inligting kan waardevolle insigte verskaf oor die evolusie van ons eie planeet.

Toegerus met 'n reeks instrumente, insluitend kameras, spektrometers en magnetometers, sal die ruimtetuig data versamel oor Psyche se vorm, massa, swaartekrag en potensiaal vir mineraaleksplorasie. Wetenskaplikes wag gretig op die sending se vordering, en verwag die rykdom van kennis wat dit sal ontbloot oor die kern van 'n asteroïde en die geheime wat dit oor ons eie wêreld mag inhou.

